新华社 2026-11-19 16:59:29

为政之要，惟在得人；治国之要，首在用人。

党的二十届五中全会审议通过的《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》，明确提出“锻造堪当民族复兴重任的高素质干部队伍”，强调“全面从严治党关键在从严治吏”。

党的干部是党和国家事业的中坚力量，干部队伍建设是关系党和国家事业的关键性问题。

回望百余年党史，我们党之所以能够始终保持强大的创造力、凝聚力、战斗力，成为革命、建设、改革事业发展的中流砥柱，团结带领人民战胜各种艰难险阻、取得一个又一个胜利，一个十分重要的原因就在于高度重视培养造就能够担当重任的干部队伍。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把干部队伍建设放在管党治党、治国理政的突出位置。习近平党建思想“十四个坚持”的内涵要义之一，就是“坚持建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍”。

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。越是目标远大、任务艰巨，越需要干部挺身而出、迎难而上。

《决定》从坚持正确用人导向、精准科学选人用人、推动干部树立和践行正确政绩观、增强干部干事创业本领、提高培养选拔优秀年轻干部质量、加强干部管理监督等6方面作出具体部署，就是要让我们的干部队伍政治过硬、本领高强、作风优良、纪律严明，为更好实现党的使命任务提供重要保证。

坚持正确用人导向，选拔忠诚干净担当的高素质干部——

2026年1月，在二十届中央纪委五次全会上，习近平总书记强调“要把真正忠诚可靠、表里如一、担当尽责的好干部用起来”。

中国共产党是具有崇高政治理想、高尚政治追求、纯洁政治品格和严明政治纪律的马克思主义政党。我们党对干部的要求，首先是政治上的要求。

正确用人导向是党的性质宗旨、执政理念、价值取向等在干部选拔任用上的集中体现，是事关党和国家事业兴衰成败的大问题。《决定》指出，“坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先”。

党的十八大以来，从“凡提四必”要求严格执行，到干部任用“唯票、唯分、唯GDP、唯年龄”倾向逐渐破除，再到规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为等规定落地见效，我们党坚持新时代好干部标准，树立鲜明正确的用人导向。

必须把是否忠诚于党和人民，是否具有坚定理想信念，是否自觉增强“四个意识”、做到“两个维护”，是否全面贯彻执行党的理论和路线方针政策作为衡量干部的第一标准，全面把握坚持正确用人导向的实践要求，多措并举、综合施策，把新时代好干部标准落到实处。

精准科学选人用人，把合适的干部放到合适的岗位上——

“坚持实事求是、公道正派”“坚持事业为上、人事相宜”“坚持依法依规、积极稳妥”……

2022年9月，新修订的《推进领导干部能上能下规定》印发，鲜明亮出干部优与劣的标尺、上与下的准绳，释放出治庸汰劣、确保选人用人质量的强烈信号。

习近平总书记深刻指出：“用一贤人则群贤毕至，见贤思齐就蔚然成风。”我们党始终从事业出发精准选贤任能，坚持公正用人、以事择人，科学合理使用干部。

新征程上，要坚持原则、严格程序选人用人，从事业出发精准科学选贤任能，更多考虑“该用谁”而不是“谁该用”，防止硬性选拔、为配而配，公道对待干部、公平评价干部、公正使用干部，最大限度激发干部队伍的积极性主动性创造性。

推动干部树立和践行正确政绩观，引导干部为人民出政绩、以实干出政绩——

2026年春节假期后，一场以县处级以上领导班子和领导干部特别是“一把手”为重点的党内集中教育——树立和践行正确政绩观学习教育在全党开展。

以此为契机，广大党员干部自觉校正政绩观偏差，从思想源头摒弃急功近利、虚浮作风，重实干、重实绩的导向深入人心。

“政绩观问题是一个根本性问题，关乎立党为公、执政为民”“树立和践行正确政绩观是一项长期任务，必须久久为功”，习近平总书记指明方向。

《决定》强调，深化政绩观教育，引导干部坚持立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干，创造经得起实践、人民、历史检验的实绩。

只有不断以良好政绩推动党和国家事业发展、造福人民，才能践行好党的宗旨，才能完成好党的历史使命。要坚持从实际出发、按规律办事，通过科学决策和实干苦干，创造经得起实践和历史检验、真正造福人民、得到群众公认的业绩。

增强干部干事创业本领，全链条锻造高素质专业化干部队伍——

2026年3月，习近平总书记来到河北雄安新区考察，主持召开深入推进雄安新区高质量建设和发展座谈会。

“雄安新区广大干部要勇于担当，扑下身子抓落实，努力向党和人民交出合格答卷。”习近平总书记的重要讲话，落在了对广大干部的殷切嘱托上。

新时代以来，从脱贫攻坚主战场，到乡村振兴第一线，再到科技创新最前沿……一批又一批领导干部在学习中收获，在实践中成长，在攻坚克难中积累了经验，增长了才干。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，抓好干部队伍能力提升比以往任何时候都更为迫切。《决定》围绕“增强干部干事创业本领”作出一系列具体部署和安排。

广大干部必须把提升能力、增强本领作为终身课题，通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领、运用法治思维和法治方式开展工作本领，加强斗争精神和斗争本领养成，持续提升与推进中国式现代化相适应的能力本领。

提高培养选拔优秀年轻干部质量，确保党的事业薪火相传——

培养造就一代又一代可靠接班人，是党和国家事业发展的百年大计。

“年轻干部重任在肩、大有可为，必须牢记初心使命、顽强拼搏进取，奋力跑好历史的接力棒。”2024年春季学期中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班之际，习近平总书记作出重要指示。

从实际情况看，党的干部队伍发生结构性变化，改革开放后出生的干部比例越来越大。《决定》作出“加强政治培养和政治历练”“坚持培养和管理并重”等部署，体现了党中央对年轻干部的高度重视。

前进道路上，必须以高度的政治责任感、历史使命感抓好后继有人这个根本大计，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，从严教育管理监督，引导年轻干部走健康成长之路，源源不断培养造就堪当民族复兴重任的可靠接班人。

坚持严管厚爱，持续加强干部管理监督——

习近平总书记强调：“干部管理是一门科学，要敢抓善管、精准施策，体现组织的力度；也是一门艺术，要撑腰鼓劲、关爱宽容，体现组织的温度。”

党的好干部既是选出来的，也是管出来的。

《决定》指出，“加强干部全方位管理和经常性监督，把严的要求贯穿干部成长全周期、教育管理监督全过程”，也要求“坚持严管厚爱结合、激励约束并重”。

新征程上，要完善从严管理监督干部制度体系，健全干部担当作为的激励和保护机制，落实谈心谈话、松绑减负等各项措施，为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰，激励各级干部心无旁骛干事创业。

千秋基业，人才为本。

以习近平党建思想为指引，把思想和行动统一到全会精神和党中央决策部署上来，深入贯彻新时代党的组织路线，让愿担当、敢担当、善担当蔚然成风，我们一定能够以高素质干部保障高质量发展，在新征程上书写新的辉煌、创造新的荣光。

来 源：新华社

原标题： 全面从严治党关键在从严治吏

记者 王鹏 王明玉

本文转自：温州新闻网 66wz.com