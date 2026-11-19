新华社 2026-11-19 16:59:59

党的二十届五中全会从巩固党的长期执政地位、实现中华民族伟大复兴的战略高度，深刻分析党的建设面临的形势任务，强调党团结带领人民维护国家主权、安全、发展利益任务更加艰巨，党团结带领人民推动改革发展、维护社会和谐稳定任务更加艰巨，党保持先进性和纯洁性任务更加艰巨，为我们在新征程上保持清醒头脑和战略定力，持之以恒推进全面从严治党提供了科学指引。

察势者智，驭势者赢。随着世情国情党情发生深刻变化，全面从严治党具备许多有利条件，同时面临许多新情况新问题，对党在新形势下的执政能力、领导水平、队伍素质、拒腐防变带来重大挑战，党面临的“四大考验”和“四种危险”是长期的、复杂的、严峻的。越是任务艰巨、风险挑战严峻，越要把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，把全面从严治党不断引向深入。

党要管党，才能管好党；从严治党，才能治好党。我们要深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重大意义，坚定信心，保持定力，以更高标准、更实举措把新时代全面从严治党宝贵经验坚持好、运用好，把党的建设面临的突出问题整治好、解决好，把管党治党形成的良好政治局面巩固好、发展好，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

来 源：新华社

原标题： 认清“三个更加艰巨” 保持战略定力

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