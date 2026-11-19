新华社 2026-11-19 17:00:17

党的二十届五中全会强调，持之以恒推进全面从严治党遵循的原则是：坚持服务使命任务，坚持以党的政治建设为统领，坚持全面从严，坚持问题导向，坚持守正创新，坚持以上率下，坚持依规治党。“七个坚持”是对新时代管党治党实践经验的深刻总结，必须深刻理解把握、一体贯彻落实。

事必有法，然后可成。坚持服务使命任务，就要围绕全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心；坚持以党的政治建设为统领，就要保证全党服从中央，坚持党中央权威和集中统一领导；坚持全面从严，就要坚持严的基调不动摇，真管真严、敢管敢严、长管长严；坚持问题导向，就要奔着问题去、盯着问题改，把党的建设面临的突出问题整治好、解决好；坚持守正创新，就要守好本和源、根和魂，与时俱进、开拓进取，积极识变应变求变；坚持以上率下，就要一级带一级，一级做给一级看，各级领导干部自觉起示范带头作用；坚持依规治党，就要健全科学完备、有效管用的制度体系，全方位织密制度的笼子。“七个坚持”相互贯通、有机统一，既是认识论，又是方法论，体现了对马克思主义政党建设规律的深刻把握。

新征程上，牢牢把握“七个坚持”，持之以恒推进全面从严治党，必将使党在革命性锻造中更加坚强有力，为强国建设、民族复兴伟业提供坚强保障。

来 源：新华社

原标题： 牢牢把握持之以恒推进全面从严治党的原则

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