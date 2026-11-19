全国网络辟谣 2026-11-19 17:43:00

辟 谣 “监管要求基金公司上报全部产品AI敞口”不实

详情：11月18日，中国证监会新闻发言人就互联网上传播“监管要求基金公司上报全部产品AI敞口”相关信息答记者问。证监会新闻发言人称，上述信息不属实。公募基金投资运作依照《证券投资基金法》等法律法规和基金合同约定进行，投资标的、投资比例由基金管理人按照基金合同和内部投资决策程序自主确定。中国证监会依法履行监管职责，未向基金管理人提出相关数据报送要求。（来源：“证监会发布”微信公众号）

科 普 广西平陆运河废土如何变良田？

详情：广西平陆运河企石枢纽开挖产生2400万立方米土石方，体量相当于9座埃及胡夫金字塔。这么多土石方如果采用传统堆放方式，将占用大量土地。面对难题，项目组采用土石方“抬田造地”的思路，对弃土进行利用。首先在枢纽附近低洼地带铺设阻断污染的隔离层，中层以土石方分层压实，表层覆盖肥沃耕作层；同时配套建设生态田埂、导流沟渠和生态拦截带等，实现保水保肥和污染防范。经改造形成的地块，作物成活率达95%以上，肥力和原生良田基本相当。

这套模式既化解弃土处置压力，又为当地新增耕地，实现了土石方100%资源化利用，生态效益与民生效益得到双提升。（来源：“中交求真”微信公众号）

通 报 沈阳约谈散布涉中考改革不实信息的自媒体账号

详情：2026年11月上旬，网上多个自媒体账号以“2027年沈阳中考英语听力及口语考试改革”为话题发布视频、图文内容，宣称相关政策已确定或即将实施，引发舆论关注。11月15日，沈阳市教育局发布辟谣声明，明确网传“2027年沈阳中考英语听力及口语考试改革”为不实信息，提醒广大师生、家长不信谣、不传谣。

上述账号在无政策依据的前提下编造、传播涉中考政策不实信息，人为制造升学焦虑，误导学生和家长备考规划。近日，网信、教育、公安部门依法对“沈阳升学**”“懂英语**”等11个账号运营人进行约谈，通报官方辟谣内容，宣讲自媒体管理相关规定，责令其删除不实信息并停止发布未经核实的招生考试政策类内容。目前，11名账号运营人均已主动下架违规内容，并承诺今后加强信息来源审核，不再传播不实信息。网上谣言信息均已处置。（来源：“指尖新闻沈阳晚报”微信公众号）

通 报 安徽铜陵公安机关向社会公布两起网络谣言典型案例

详情：为有效净化网络环境，维护正常网络秩序和社会公共秩序，近日，安徽省铜陵市公安局义安分局向社会通报两起涉网络谣言典型案例。

案例一：查某某编造发布网络谣言。近日，查某某在未经核实素材来源的情况下，在网络社交平台发布涉某地出现外来物种的不实言论。该虚假信息引发大量网民关注，造成不良社会影响。

案例二：刘某某编造发布网络谣言。近日，刘某某为吸引客源，提高店铺知名度，在网络社交平台发布服装店虚假信息。该虚假信息引发大量网民关注，造成不良社会影响。

目前，相关涉案人员均已被公安机关依法给予行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com