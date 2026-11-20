温州日报 2026-11-20 08:11:00

11月19日，市委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神，研究部署我市贯彻落实意见。省委常委、市委书记张振丰主持。

温州网讯 昨天，市委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神，研究部署我市贯彻落实意见。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议指出，省委十五届十次全会是在全省上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神的关键时刻，在冲刺四季度、夺取全年胜的重要节点召开的一次重要会议。会议审议通过的《决定》，贯通中央精神与浙江实际，是省域层面管党治党的路线图、任务书。我们要一体学习领会、贯彻落实党的二十届五中全会精神和省委十五届十次全会部署，深刻把握省委对标对表的政治自觉、严管严治的实践自觉、落地落细的使命自觉，勇当学懂弄通做实习近平党建思想排头兵，持之以恒推进全面从严治党，持续兴起学习宣传贯彻热潮，把贯彻落实成果体现在管党治党实际成效上。

会议强调，要聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，全面贯彻落实省委十五届十次全会部署任务，对标省委争当“四个排头兵”的目标要求，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。要坚持以坚强党性铸牢对党忠诚之魂，强化以党的政治建设为统领，常态化开展对党忠诚教育，健全党的创新理论学习机制，深化循迹溯源，严明党的政治纪律和政治规矩，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要坚持以高质量党建引领高质量发展，牢牢聚焦“落实”二字，发挥党委总揽全局、协调各方作用，完善经济形势分析、重点工作调度机制，统筹加强各地各领域党组织建设，打通基层抓落实“最后一公里”。要坚持以正确政绩观锻造干部队伍，强化正确用人导向，坚决防范和纠治政绩观偏差，提升干部推动高质量发展、服务群众、防范化解风险等本领能力。要坚持以清廉建设打造良好政治生态，一体推进“三不腐”，打好群众身边不正之风和腐败问题集中整治收官战，持续抓好民生领域信访问题治理，推动制度建设、监督落实、责任传导同向发力，加强新时代廉洁文化建设，巩固发展风清气正的良好政治生态。

会议强调，要把贯彻落实省委十五届十次全会精神和干好年内工作结合起来，确保高质量完成全年目标任务。要梯度培育做强企业主体，精准落实惠企政策，迭代“数据得地”等机制，常态化开展“六位一体”为企服务。要项目为王扩投资稳增长，打好“双招双引”、增资扩产等组合拳，全力推进省“千项万亿”、市“百项千亿”重大项目，前瞻布局做好项目谋划。要坚定实施“工业强市”战略，聚焦“两新”深度融合，加快培育“5+5+N”现代产业集群，一体推进服务业扩能提质、专业市场提升发展，做好“人工智能+制造”文章。要挖潜增效促消费稳外贸，加强高品质消费供给，推进文旅、体旅深度融合，打好“稳拓调优”组合拳，做强“枢纽+通道+网络”开放布局，发展“直播+平台+跨境电商+海外仓”模式。要尽心尽责惠民生保平安，围绕富民统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，高标准推进基本公共服务一体化，常态化落实“3030”闭环管控、平安夜巡等机制，坚决兜牢基层“三保”底线。要提振干事创业精气神，扎实开展党的二十届五中全会精神、省委十五届十次全会宣传宣讲等工作，全面全程高质量完成换届任务，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，以一流状态确保各项工作落到实处。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

持之以恒推进全面从严治党 为高质量发展促共富提供坚强保证

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com