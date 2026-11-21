温州日报 2026-11-21 08:41:00

11月20日，全市乡镇（街道）交流活动举行。省委常委、市委书记张振丰强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神，深学细悟笃行习近平党建思想，对标落实省委十五届十次全会部署要求，以高质量党建引领高质量发展、高效能治理，胸怀大局强谋划，“六干”争先抓落实，凝心聚力“攻坚四季度、夺取全年胜”，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

温州网讯 昨天，全市乡镇（街道）交流活动举行。省委常委、市委书记张振丰强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神，深学细悟笃行习近平党建思想，对标落实省委十五届十次全会部署要求，以高质量党建引领高质量发展、高效能治理，胸怀大局强谋划，“六干”争先抓落实，凝心聚力“攻坚四季度、夺取全年胜”，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

市领导张文杰、张加波、施艾珠、王军、王琴英等出席。双屿街道、永兴街道等10个乡镇（街道）作交流发言。

张振丰充分肯定前三季度全市各乡镇（街道）稳经济、攻项目、保平安等工作成效和“换中干、干中换”的良好精神风貌。他指出，乡镇（街道）是推动改革发展的前沿战场、落实战略部署的一线支点、守护平安稳定的基层哨点，要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，紧扣省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，始终聚焦“落实”二字，把换届焕发的昂扬斗志转化为实干争先的强劲动力，交出高质量发展和高水平安全良性互动高分答卷。

张振丰强调，要找准定位谋发展，坚持“跳出一镇一域看自己、跳出一时一事谋长远”，聚焦高水平建设创新温州、新一轮“强城行动”、培育“5+5+N”现代产业集群、共同富裕先行示范等中心工作，以全局视野定坐标、明路径、抓落实。要优化生态强产业,扎实推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业前瞻布局，推动人工智能在千行百业垂直应用，构建项目引人、产业育人、环境留人的良好生态。要大抓项目蓄动能，抢抓“两重”“两新”“六张网”等政策机遇，积极争取项目和要素，用好“数据得地”等创新机制，打好“双招双引”、增资扩产、服务企业等组合拳，为项目滚动推进提供有力保障。要聚力缩差促共富，坚持以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”，立足资源禀赋推进乡村全面振兴，拓宽群众就业增收渠道，做强中心镇公共服务辐射功能，让幸福生活更加可感可及。要坚守底线保平安，深入开展岁末年初“除患攻坚保平安”安全生产专项整治行动，健全长效机制，闭环落实责任，一体推进隐患清零、企业提标、产业升级，不断提升本质安全水平。

张振丰强调，要持续兴起学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神热潮，在深学细悟、对标落实、践行转化上下功夫，结合深入实施“瓯江红·强基提能”六大攻坚行动，推动全面从严治党向基层延伸，强化党组织政治功能和组织功能，全面全程高质量完成换届任务，锻造堪当重任的基层战斗堡垒。要认真落实“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”重要要求，大力弘扬“六干”作风，用好调查研究法宝，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，持续抓好民生领域信访问题化解，营造良好干事创业氛围。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在全市乡镇（街道）交流活动上强调

以高质量党建引领高质量发展高效能治理 为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com