温州日报 2026-11-21 09:06:35

11月20日，温州市政府与浙江吉利控股集团有限公司签署深化战略合作框架协议，全面贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，聚焦“双碳”引领全面绿色转型，合作构建甲醇全产业链生态，支撑打造千亿级海上风电产业高地，携手开拓绿色能源发展新空间。

温州网讯 昨天，温州市政府与浙江吉利控股集团有限公司签署深化战略合作框架协议，全面贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，聚焦“双碳”引领全面绿色转型，合作构建甲醇全产业链生态，支撑打造千亿级海上风电产业高地，携手开拓绿色能源发展新空间。

省委常委、市委书记张振丰，吉利控股集团首席执行官安聪慧一同见证签约并座谈交流。市委副书记、市长张文杰，吉利控股集团轮值总裁戴庆出席。

吉利控股集团是中国汽车工业的代表性企业、浙江省汽车产业链“链主”企业，连续15年上榜《财富》世界500强。自2024年，市政府与吉利控股集团开展战略合作以来，双方在新能源应用推广和甲醇生态建设等方面取得有效进展，吉利在温州投入运营了全省首家车用甲醇加注站，为温州绿色低碳发展和山区县高质量发展作出积极贡献。此次双方再度签约旨在深化战略合作，以浙江（华东）深远海风电母港建设为契机，以新能源装备制造为主体，聚焦海上风电及储能、零碳甲醇制备、新能源装备、绿色物流等产业，建设“1+N”甲醇生态合作示范项目，为温州打造全国新能源产能中心和应用示范城市注入新动能。

张振丰代表市委市政府感谢吉利控股集团长期以来对温州发展的大力支持。他说，温州始终牢记习近平总书记寄予“续写创新史”殷殷嘱托，全面落实总书记考察浙江“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，近年来经济社会发展态势向上向好，迈上“万亿之城”新台阶，正全力做强“一圈一极一中心”。期待以此次签约为新起点，深度整合双方资源优势，加强海上风电、甲醇产业链衔接联动，以先进制造业支撑培育新能源产业新质生产力，在“双招双引”、“两新”深度融合、人工智能垂直应用上密切协作，谱写共赢发展新篇章。温州将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，确保各项合作落地见效。

安聪慧表示，作为中国民营经济重要发祥地，温州有敢为人先的精神、务实高效的环境，并在甲醇电动交通领域探路先行，是吉利在浙江深耕的重要土壤。吉利创业40年来，始终专注于实业发展、技术创新和人才培养，坚定不移推进企业转型升级和可持续发展。新起点上，吉利将与温州强化战略协同、优势互补，共同推动甲醇动力多场景示范应用，加强人工智能、新能源汽车零部件等领域对接，推动双方合作向更高层次、向更宽领域迈进，形成更多新能源高质量发展的温州经验。

市领导陈应许、王振勇、曾瑞华，浙江远程新能源商用车集团总裁娄源发、吉利控股集团首席公共事务官沈珺等参加活动。

来 源：温州日报

原标题： 温州与吉利控股集团签约深化战略合作

聚焦“双碳”引领全面绿色转型 加快打造新能源产能中心和应用示范城市

本文转自：温州新闻网 66wz.com