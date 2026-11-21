温州日报 2026-11-21 09:07:55

市政府党组理论学习中心组会议11月20日召开，专题学习党的二十届五中全会精神。市长、市政府党组书记张文杰主持会议并讲话。

温州网讯 市政府党组理论学习中心组会议11月20日召开，专题学习党的二十届五中全会精神。市长、市政府党组书记张文杰主持会议并讲话。

会议指出，党的二十届五中全会立足强国建设、民族复兴全局，对全面从严治党作出战略部署，标志着我们党对自我革命规律、长期执政规律的认识实现了新的跃升。要持续在深学细悟上下功夫，把深入学习贯彻党的二十届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻理解新时代全面从严治党的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，更加完整、准确、全面领会全会精神，坚定自我革命的政治自觉，增强学用贯通的思想自觉，强化实干担当的行动自觉。

会议强调，要严格把握“走前列、作示范”的标准，把学习贯彻全会精神与加强政府自身建设、履行政府职责有机结合起来，为高质量发展提供坚强保证。要坚持党性锤炼与能力提升一体贯通，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，持续加强党性淬炼，涵养绝对忠诚之心，增强对标落实之力，提升履职尽责之能；要坚持组织建设与工作质效一体提升，拉高标杆、创新思路、强化措施，全面加强各级政府党组织建设，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，大力弘扬“六干”作风，实现组织建设与工作质效互促共进；要坚持正风肃纪与环境优化一体推进，深入抓好党风廉政建设，全力打造现代法治政府，大力提升政务服务效能，以优质政务环境来检验全面从严治党的成效。

会议要求，要发挥“关键少数”示范带动作用，带头学习宣传贯彻，深入开展部署推动，进一步压紧压实主体责任，确保全会精神落到实处、见到实效。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组理论学习中心组会议召开 推动党的二十届五中全会精神落地见效

记者 缪眎眎

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