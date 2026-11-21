温州日报 2026-11-21 09:09:20

11月20日，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻省委十五届十次全会精神，研究部署政府系统贯彻落实意见。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰主持召开市政府党组会议和市政府常务会议，传达学习贯彻省委十五届十次全会精神，研究部署政府系统贯彻落实意见。

会议指出，省委十五届十次全会是在全省上下深入学习贯彻党的二十届五中全会精神的重要时刻召开的一次重要会议。要深刻领会、准确把握省委十五届十次全会精神，坚持更高标准、拿出更实举措，持之以恒抓实抓细政府系统全面从严治党，扎实推动清廉政府建设不断取得新进展新成效。要聚焦凝心铸魂，以政治建设为统领，以党性锤炼为根本，以政治纪律为遵循，不断增强干事创业的追求；要聚焦护航大局，坚持和加强党的全面领导，以党建引领打通落实链条，提升政府部门机关党建质效，不断提升干事创业的合力；要聚焦担当作为，重实干强实效、重提能强本领、重赋能强担当，不断增强干事创业的动力；要聚焦亲清有为，持续纠“四风”树新风，严格规范行政行为，构建亲清政商关系，不断优化干事创业的风气。

会议强调，要坚持学干结合，把学习成果转化为推动高质量发展的强大动力，统筹做好四季度收官和明年工作谋划，在万亿城市的新起点上实现高质量发展新跃升。要全力抓好经济稳进提质，抓实源头性、支撑性工作，确保交出全年经济发展高分报表；要全力抓好重点工作冲刺，统筹推进创新突破、工业倍增、城市提能、开放发展；要全力抓好惠民生保平安，扎实做好民生保障，拓宽就业增收渠道，坚决守牢安全底线。

会议还审议《温州市光伏发电高质量发展三年行动方案（2026-2028年）》《温州市重点企业减碳行动方案（2026-2030年）》《温州市推进新能源重卡规模化应用行动方案（2026-2030年）》，部署全市“双碳”工作。会议强调，要紧盯重点任务、关键环节，优化路径打法、细化工作举措，扎实推进碳账户平台建设应用、能源结构优化调整、产业结构优化调整、交通运输结构优化调整、生态环境改善提升，加快推动“双碳”工作各项任务落地落实，为高质量发展提供更有力支撑。

来 源：温州日报

原标题： 市政府党组会议和市政府常务会议召开 认真学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者 缪眎眎

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