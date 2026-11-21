温度新闻客户端 2026-11-21 09:34:37

11月20日，“政银企关协”贸易投资一体化双向赋能（温州专场）对接会在温举办。来自“一带一路”及上合组织国家的企业代表、驻华使领馆及国家商会等46家海内外采购商及合作机构携采购需求与会，现场发布超40项采购需求清单。

温州网讯 哥斯达黎加寻求文旅和产品合作；巴拿马需要采矿设备、新能源（光伏）和电力供应商……11月20日，“政银企关协”贸易投资一体化双向赋能（温州专场）对接会在温举办。来自“一带一路”及上合组织国家的企业代表、驻华使领馆及国家商会等46家海内外采购商及合作机构携采购需求与会，现场发布超40项采购需求清单。可容纳300余人的会场座无虚席，温州及省内其他地区的外贸企业、供应商纷纷前来对接。

海外采购商与国内供应商面对面洽谈。受访方供图

本次对接会由浙江省商务厅主办，是“聚势赋能 百场万企”助力外贸系列活动之一，以“贸投合力、协同共赢”为目标，旨在搭建高赋能、高精准的“内外”双向采购对接平台。活动汇聚政府、银行、企业、海关、协会等多方资源，以境外工程承包、境外园区为供需对接核心枢纽，着力推动海外采购需求与国内产业供给高效匹配，助力省内外贸企业深度链接国际产业链供应链。

现场发布采购需求清单。受访方供图

现场发布的采购需求清单涵盖跨境电子商务及选品供应链、照明器具、石油化工、宠物用品、文化旅游、新能源（光伏）与电力电气、食品包装机械装备、汽车摩托车零部件、眼镜、五金建材等多个行业领域，多个品类正对应温州优势产业带。

对接会现场。受访方供图

对接会上，温州市投资促进局介绍温州投资营商环境；白俄罗斯中白工业园（巨石工业园）推介白俄罗斯营商环境、市场采购动向和园区；泰中侨商联合会介绍泰国温商产业园；浙江省电气行业协会解读温州电气产业集群优势。

海外采购商与国内供应商面对面洽谈。受访方供图

活动采用“前会议、后对接”的空间布局，在“大平层会场+场中岛”模式下，前区设课桌式会场集中开展会议交流，后区“场中岛”洽谈区设置40多个对接岛台，为海外采购商与国内供应商提供面对面、一对一的高效洽谈空间。同时，银行保险机构、贸易服务商及海关等部门在现场驻点，提供金融支持、通关便利等一站式服务咨询，助力企业“走出去”。乐清新能源企业负责人陈先生与3家海外采购商进行对接，详细了解采购产品品类、规格等细节，并介绍企业产品特点。“价格、数量等细节还需继续深入沟通磋商，有望拿下订单。”他说。

来 源：温度新闻客户端

原标题： “政银企关协”贸易投资一体化双向赋能对接会举行

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com