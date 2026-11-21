温州日报 2026-11-21 09:53:44

11月20日7时整，船长334.8米、宽45米的超大型集装箱船“长辉”轮在温州港引航站的引领下，成功靠泊状元岙码头8号泊位，成为温州港开港以来接靠的最长船舶。

温州网讯 11月20日7时整，船长334.8米、宽45米的超大型集装箱船“长辉”轮在温州港引航站的引领下，成功靠泊状元岙码头8号泊位，成为温州港开港以来接靠的最长船舶。

超大型集装箱船“长辉”轮成功靠泊状元岙码头8号泊位。温州港引航站供图

何为引航？根据《海上交通安全法》规定，外国籍船舶，以及长、宽、高接近相应航道通航条件限值的船舶，进出港应当申请引航。由熟悉本地港区水文条件、航道限制和码头条件的引航员登轮“带路”，将船舶精准送进指定泊位。

昨日凌晨5时30分，正高级引航员陈志良登上“长辉”轮，在温州海事指挥中心和洞头海事处的全程监护，及3艘大马力拖轮的协助下，开始引航。7时整，“长辉”轮平稳靠上状元岙码头8号泊位。“这样超大型集装箱船尺度大，旋回半径也大，引航难度远超常规船舶，对航道也有很严苛的要求。”陈志良说。

今年10月30日，船长299.9米的超大型集装箱船“托科瑙马士基”轮在温州港引航站高级引航员王朝华带队引领下，平稳靠泊状元岙集装箱码头，创下当时温州港靠泊集装箱船舶尺度之最。不到一个月，“长辉”轮以334.8米的长度使温州港集装箱船靠泊尺度正式跨过300米门槛，并首次突破330米。这进一步验证了温州港核心航道、状元岙港区和引航站承接超大型集装箱船舶的通航与靠泊能力，也是状元岙港区硬件能力与引航保障水平同步提升的有力证明。

为确保本次作业安全，温州港引航站提前启动“一船一策”专项方案，组建资深引航技术团队，带队执行此次引航任务。也为后续更多大型船舶常态化进港、拓展外贸航线积累了实操经验。“年底前还有约十条同类超大型集装箱船计划靠泊状元岙港区。”陈志良表示。

来 源：温州日报

原标题： 334.8米长“长辉”轮靠泊状元岙码头 刷新温州港接靠船舶最长纪录

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com