温州日报 2026-11-21 09:53:44

11月20日，2026温州马拉松赛前见面会暨嘉年华启动仪式在温州国际会展中心举行。2026年温马将于11月22日上午7时鸣枪。

温州网讯 昨日，2026温州马拉松赛前见面会暨嘉年华启动仪式在温州国际会展中心举行。2026年温马将于11月22日上午7时鸣枪。

当天上午，馆内人来人往，参赛包发放区已经开放。选手们凭报名信息查询参赛号码，依次领取号码牌与参赛包。本届温马与国际运动品牌合作打造赛事装备；参赛服、参赛包、完赛奖牌、完赛包逐一亮相，其中参赛包采用透明包身搭配红色抽绳设计，融入赛事标识；完赛奖牌融入温州城市文化元素，将赛事特色与城市风貌相结合。

本届温马以“来温州、跑世界”为主题，将于11月22日上午7时在温州世纪广场鸣枪开跑，设全程马拉松、半程马拉松两个项目，赛事规模18000人，其中全程马拉松5000人、半程马拉松13000人。自9月8日报名启动以来，赛事获得跑友积极响应。报名选手中，温州市内运动员占51.48%，市外运动员占48.52%；选手来自全国32个省市的352个城市，另有来自6个国家的12名外籍选手。

赛事保障方面，本届温马组建专业裁判员队伍，招募约3600名志愿者，统筹多方力量。目前，赛道丈量及相关准备工作已基本完成，沿线设置18个鼓动站。选手服务贯穿赛前赛后。组委会从线上赛事手册、交通出行指引，到赛前领物、赛时志愿服务，再到赛后照片视频服务、冰池放松及接驳服务，逐项作了安排。

活动期间，组委会推出“跟着温马游斗城”特色文旅线路、商家优惠及嘉年华活动。作为赛事重要配套，2026温州马拉松嘉年华当天正式启动。嘉年华通过品牌展示、互动体验、现场活动等形式，为跑者和市民提供集赛事服务、体育消费、文化交流于一体的活动空间。随着赛事临近，温州已做好准备。来自全国各地的跑者将相聚瓯越大地，以奔跑感受城市魅力，以脚步丈量温州风景。

来 源：温州日报

原标题： 来温州 跑世界 2026温州马拉松嘉年华启幕

记者 李京霖

本文转自：温州新闻网 66wz.com