温州日报 2026-11-21 09:53:44

11月20日，高公博大师非遗助残工作室在乐清市特殊教育学校正式揭牌。工作室依托乐清黄杨木雕非遗资源，探索“非遗+就业+创业”助残新模式，为特殊孩子习得一技之长、走向自立搭建全新平台。

温州网讯 昨日，高公博大师非遗助残工作室在乐清市特殊教育学校正式揭牌。工作室依托乐清黄杨木雕非遗资源，探索“非遗+就业+创业”助残新模式，为特殊孩子习得一技之长、走向自立搭建全新平台。

启动仪式当天，高公博为8名特殊学生带来第一节非遗体验课。课程从简单有趣的泥塑入手，手把手引导孩子感受塑形的乐趣，在揉、捏、压之间激发大家对传统工艺的兴趣。据介绍，后续工作室将常态化开课，每周开设系列非遗课程，循序渐进带领孩子们走进黄杨木雕的世界。

本次活动是温州市非遗助残三年行动部署下的又一项特色实践。高公博为乐清黄杨木雕国家级非遗传承人、中国工艺美术大师、亚太手工艺大师，多年来深耕公益特教，从公益课堂到师徒传承，以精湛技艺带领特殊学生感受木雕之美。

特殊教育的核心目标，是帮助特殊群体实现自立，尽可能减轻家庭与社会负担。这也是工作室落地的初心。不同于常规的技能培训，黄杨木雕这类非遗技艺，需要静心深耕，恰好契合部分特殊孩子的特质。不少孩子能够沉下心钻研手艺，在创作中收获认可，习得谋生本领。

据了解，乐清本地有着成熟的非遗产业生态，为工作室传承教学提供沃土。接下来，学校将以工作室为核心载体，对接非遗助残师带徒传承孵化机制，常态化开设黄杨木雕公益课程，持续开展传承实践。学校还将联动残联、教育部门以及相关企业资源，打通“技艺培训—作品产出—就业转化”完整链条，走出一条特色培养路径，培育一批懂技艺、有匠心的非遗后备人才，让非遗技艺成为特殊孩子自立自强的“金钥匙”，为温州非遗助残事业贡献特教力量。

来 源：温州日报

原标题： 依托黄杨木雕非遗资源助残就业 高公博大师工作室落户乐清特校

记者 黄文毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com