温州日报 2026-11-21 09:49:13

11月20日是世界儿童日，“侨守有爱 山海共家”文成县侨童关爱行动在周壤镇侨雁之家（项山文化礼堂）启动。活动汇聚部门、党员志愿者、社会公益力量，为侨守儿童搭建起跨越山海的关爱守护体系，推动侨乡儿童友好建设走深走实。

温州网讯 如果你是文成籍华侨华人且有未成年子女留守老家，可以关注该县推出的华侨留守儿童五大关爱行动。当地将整合各方力量，免费为这些孩子提供学业帮扶、安全健康、课外活动等志愿服务。这是记者从昨天举行的该县侨童关爱行动启动仪式上获悉的。

文成是浙江第二大侨乡，留守侨童在情感慰藉、心理疏导、学业帮扶、安全保护等方面有着现实需求。该县将联合组织、统战、社工、妇联、教育、卫健、公安等部门，推出暖心陪护、润心赋能、正心引航、慧心助学、护心筑防等五大关爱行动。其中，首要内容是为这些孩子提供更多专业陪护与照护。同时，推动侨雁妈妈巾帼志愿服务队规范化建设，引导志愿者定期联系留守侨童并上门，帮助孩子和海外父母打视频电话；吸纳党员干部、退休教师、心理咨询师、社会热心人士等进入志愿服务库；开设方言家庭教育课堂，向祖辈监护人推送隔代教育、家风培育等知识。

在学业帮扶、心理健康、人身安全等方面为留守侨童提供更多保障，是五大关爱行动的重中之重。文成将建立学期普查、月度更新的常态化摸排机制，形成“一人一档”及综合生活、学业、思想等方面的结对帮扶方案，开展导师结对帮扶。联动驻校社工开展留守侨童心理摸排预警，依托县新时代文明实践中心“心灵驿站”、县社会治理中心、民间心理工作室等载体，开展线上线下免费心理咨询、成长指引等服务，针对困境儿童开展心理健康评估干预。

此次五大关爱行动还强化了课外时间对留守侨童的关爱辅导。依托文化礼堂、侨胞之家、侨雁之家等空间，开设周末一点半课堂，开展多个侨童关爱项目；每年开展爱心助学活动，暑期或寒假开展侨界留守儿童快乐营、“春泥计划”、公益课程、冬夏令营等活动，组织孩子们在传统节日集中过节；利用周末、暑期开展课业辅导、游戏陪伴等活动。

上述行动和各项活动，面向文成各乡镇有需求的留守侨童，具体活动时间和安排可咨询文成县侨雁妈妈志愿服务中心负责人胡红燕，联系电话0577-59007838。

来 源：温州日报

原标题： 提供学业心理等专业志愿服务 文成推出五大行动关爱留守侨童

记者 张睿 通讯员 包永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com