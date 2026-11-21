温州日报 2026-11-21 09:50:24

千年瓯越秋光好，一盏清茗迎宾来。11月20日上午，温州市人民大会堂内茶香萦室、智思汇聚，温州茶与茶文化发展专题交流会在此举行。活动由中国国际茶文化研究会指导、温州市茶文化研究会主办，省内外茶学专家、文史学者、产业从业者齐聚一堂，紧扣“三茶”统筹发展主线，深挖瓯越千年茶脉底蕴，共谋产业提质升级路径，为温州茶产业高质量发展凝聚智慧与共识。

温州网讯 千年瓯越秋光好，一盏清茗迎宾来。昨天上午，温州市人民大会堂内茶香萦室、智思汇聚，温州茶与茶文化发展专题交流会在此举行。活动由中国国际茶文化研究会指导、温州市茶文化研究会主办，省内外茶学专家、文史学者、产业从业者齐聚一堂，紧扣“三茶”统筹发展主线，深挖瓯越千年茶脉底蕴，共谋产业提质升级路径，为温州茶产业高质量发展凝聚智慧与共识。

温州坐拥温润山海禀赋，年均气温18℃、年降雨量1800毫米、年光照超1800小时，是茶树生长的天然沃土。宋徽宗《大观茶论》中“擅瓯闽之秀气，钟山川之灵禀”的赞誉，道尽了温州茶的山川灵气。如今，永嘉乌牛早抢占“江南春茶第一早”先机，泰顺三杯香以醇厚余韵见长，苍南抹茶自带独特海苔鲜香，平阳黄汤跻身中国四大传统黄茶之列，多元特色茶品构筑起温州茶产业矩阵，持续将生态优势转化为发展胜势。

自去年会员大会以来，温州市茶文化研究会坚持以习近平总书记关于“三茶”统筹发展的重要指示精神为指引，秉持“复兴中华茶文化、振兴温州茶产业”的办会宗旨，深入挖掘温州茶历史文化，组织编纂了《温州茶志》《温州茶人茶事》，开办《瓯越茶韵》杂志，以文脉赓续茶脉。同时，市茶文化研究会通过实地走访产茶县市、茶馆茶市，调研“茶+”融合路径、平阳黄汤非遗技艺等课题，召开温州茶品牌建设务虚会，形成多项咨政成果。精心举办的温州早茶荟、早茶茶王赛、“瓯越茗家讲坛”、“瓯越茗品”雅集等系列茶事活动，“公益茶亭”便民服务、茶文化“五进”活动等，进一步助力打响了温州茶品牌。

温州市茶文化研究会会长陈作荣在致辞中表示，温州茶脉绵延千年，早已浸润山野与市井，承载的不只是草木清香，更是瓯越生活的烟火气息与人文韵味。他从千年茶脉传承、研究会履职实践、“三茶”统筹发展愿景三个维度，系统阐释了以文化赋能、以文脉兴业、以品质提效的特色发展路径。

中国国际茶文化研究会驻会副会长张仲灿立足全国茶产业大局，结合浙江茶产业优势，明晰茶研会职能定位，深刻解读“三茶”统筹的时代内涵，为产业发展指明方向。

在主旨分享环节，有专家以《茶经》“永嘉县东三百里有白茶山”为核心开展地望考辨，通过严谨考据论证雁荡山与古籍记载高度契合，夯实温州茶历史文脉根基；有学者梳理晋代东瓯窑与缥瓷脉络，还原“器择陶拣、出自东瓯”的历史原貌，展现茶与瓯窑相融共生的千年底蕴；也有产业专家围绕品牌塑造、精深加工、茶文旅融合等提出务实建议，为产业转型升级精准支招。

论文交流环节思辨交融、学风醇厚，文史研究者与产业实践者同台论道、互启新知。与会专家从古典典籍中溯脉探源，深挖温州茶千年发展肌理，既丰盈了茶禅一味的精神内涵，也为品牌进阶厘清方向，为新业态培育提供务实破局思路。

“谁说温州无好茶”专题沙龙将现场氛围推向高潮。嘉宾们围绕“好茶有根”“好茶有声”“好茶有路”层层递进展开对话，既全方位论证温州好茶的天然根基与文化底气，也直面品牌传播不足、市场影响力有待提升的痛点，围绕品牌叙事、渠道拓展、国际化推广等探索破局路径。与会专家认为，近七十万海外温州人构筑的全球化网络，是温州茶独有的发展优势，将为温州好茶走出国门持续赋能。

来 源：温州日报

原标题： 温州茶与茶文化发展专题交流会昨举行 践行“三茶”统筹 溯源瓯越茶脉

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com