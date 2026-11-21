温州日报 2026-11-21 09:53:38

11月20日，鹿城区松台街道在桂柑党群服务中心举行新闻发布会，通报“邻呼我帮·暖心助老”试点成效：试点以来已服务16792人次，群众满意度达98%。

温州网讯 台风天独居老人害怕大风，“帮帮团”上门护送并妥善安置；七旬老人无力打理家务，只需一个电话，保洁人员即上门服务……昨天，鹿城区松台街道在桂柑党群服务中心举行新闻发布会，通报“邻呼我帮·暖心助老”试点成效：试点以来已服务16792人次，群众满意度达98%。

松台街道地处老城区，60周岁以上常住老人达20541人，占比超20.5%，老旧小区集中、养老服务需求多元，单靠政府兜底和专业机构供给，难以完全满足老年人“原居安老”的期盼。街道构建“街道中心+社区站点+居家上门”三级养老服务体系，把“邻呼我帮”作为专业化养老服务的有效补充。

“专业养老守底线、邻呼我帮补末梢。”街道相关负责人介绍，助餐、护理、康复等专业服务派给第三方机构；紧急求助、代买代办、上门探视、陪聊等高频小事，就近派给楼栋长、邻长、低龄银龄志愿者和热心商户。街道还将“邻呼我帮”与智慧养老预警联动，独居老人智能设备触发报警时，平台同步通知网格员和就近帮扶人先行上门，做到“先到场、先处置”。

11月18日，金阿公因卫生间管道堵塞返味向社区求助，“帮帮团”当天上门维修。修管道时，“帮帮团”发现老人家中木窗窗框早已开裂，老人却一直舍不得换。情况报给社区后，社区决定两件事一起办：从“邻呼我帮·暖心助老”试点慈善资金列支，为老人换上密封严实的铝合金窗，并将堵了多年的管道一并修好。除了应急维修，低偿服务也让老人得实惠。11月9日，70多岁的徐阿姨因身体不适无法打理家务，便通过社区“暖心助老”服务台求助。工作人员快速派单给家政合作机构，保洁人员很快就上门清扫整理，只收取“暖心价”。徐阿姨连称：“这样的服务，真是解了我的燃眉之急。”

试点以来，松台街道已组建51支共840人的“暖心助老帮帮团”，推出基础服务29项、特色服务10项，实现老人需求2小时内响应；街道还建立“幸福币”、时间银行等激励机制，已兑换“幸福币”5000余枚，时间银行志愿时长累计超3800小时。

“下一步要在‘扩面、提质、增效’上下功夫，完善需求库与资源库智能匹配，加大‘帮帮团’技能培训力度，孵化更多切中老年人需求的优质项目。”该负责人说，要让更多老人在家门口安心养老、舒心享老。

来 源：温州日报

原标题： 一个电话“帮帮团”即刻上门 一次求助解决两大生活难题

“邻呼我帮·暖心助老”已服务16792人次

记者 黄伟 鹿城融媒记者 戴文琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com