温州发布 2026-11-21 10:02:33

2026温州马拉松开跑在即，跑过瓯江畔的赛道，温州这座城的风华、诗意与烟火正待你一一解锁。循着温州马拉松主题旅游线路，跟上温马的节奏，邂逅最美温州。

2026温州马拉松开跑在即

跑过瓯江畔的赛道

温州这座城的风华、诗意与烟火

正待你一一解锁

循着温州马拉松主题旅游线路

跟上温马的节奏，邂逅最美温州

线路一

“循迹温马·瓯江古城”一日游

(行程安排)

Day1：世纪广场→温州博物馆→朔门古港考古遗址公园→五马历史文化街区→江心屿→西城路→返程

世纪广场

早晨抵达世纪广场。这里是2026温州马拉松的起点。广场视野开阔，温马起跑拱门立在天光里，不必赶人潮，正好从容留一张照片，把温马的第一站收进回忆里。

2025温州马拉松 苏巧将 摄

温州博物馆

想真正读懂温州的斗城旧影与商港往事，先来温州博物馆看一看这座城的人文底色。东瓯历史、瓯越文化、工艺美术和地方社会发展在这里集中呈现，陶瓷、书画、彩塑、民俗藏品和展览都值得停一停。

@云上世界-赵高翔 Moor

@云上世界-管新民

“入画——温州博物馆藏山水、园居与花木”特展 @温州博物馆

朔门古港考古遗址公园

温州“千年商港”的故事，在朔门古港变得很具体。码头、江堤、沉船留下的考古线索，把海上丝绸之路与今天的瓯江岸线连在一起。古城、港口与现代城市在此层层相叠，“三馆一铺”散落其间，朔门街的茶咖与小吃，则把码头商埠的旧事过成了街边日常。

组图 @温州朔门古港考古遗址公园

五马历史文化街区

五马街、蝉街和公园路，是温州最有生活气的一段城市街区。骑楼、老字号、咖啡馆、文创店和非遗手作混在一起，适合边走边吃，也适合挑一件伴手礼带回家。长人馄饨、灯盏糕、鱼丸汤、鸭舌、猪脏粉和糯米饭，都很适合用小份多样的方式尝一遍。

五马街 苏巧将 摄

江心屿

坐上渡轮前往江心屿，城市的喧闹会慢慢退到身后。江心寺、东西双塔、古树和历代诗词题咏，让这座江中孤屿自带一种安静的诗意。若体力充足可以环岛慢走，让江风、钟声与古树的荫，把这一程走成一首慢诗。

@i鹿城

吴圣昊 摄

@孤屿志

西城路

温州西城路是藏在老城西侧、烟火气浓得化不开的市井老街，没有网红店的精致包装，全靠三豹烤鸭、三毛大包这些几十年老铺子和榕树下的街坊日常撑着。旅程最后一站拐进来，可以在西榕树饭庄吃顿家常饭摊，或用烤鸭配碗面收尾，落胃得刚刚好。

组图 @温州深夜食堂、i鹿城

线路二

“水岸园博·老城慢行”两日游

(行程安排)

Day1：温州园博园→梧田老街→塘河夜画

Day2：瓦市菜场→墨池历史文化街区→南戏博物馆→九山公园→返程

温州园博园

温州园博园是第十五届中国国际园林博览会主会场，南北两园都很开阔。中国馆、郭公阁、瓯越园和各地城市展园，把传统园林、现代景观和温州山水文化放在一起。可以先看核心展园，再沿水岸和山地空间慢慢走，重点看不同城市如何用园林表达自己的地域气质。

组图 @刘吉利 苏巧将 摄

梧田老街

梧田老街沿温瑞塘河展开，骑楼、水街、桥梁和临水商铺保留着水乡商贸的记忆。东瓯书院、魁星阁和古瓯越造物处适合边走边看，非遗体验、瓯剧展演和市集又让老街多了新的玩法。这里也很适合安排一顿正餐，坐在临水位置边吃边看塘河，慢慢吃、慢慢看，惬意得很。

组图 @瓯海文化旅游

塘河夜画

到了夜晚，就把节奏交给塘河。游船从白鹿洲公园北门一带出发，光影和实景演艺联动两岸空间，温州的历史、戏曲、商业和乡愁正一幕幕铺陈开来。

组图 @塘河夜画

瓦市菜场

瓦市菜场是老城烟火气的集大成者。鲜活海鲜、水灵蔬果、风干腊味，温州人对地道风味的理解都在这里。早晨跟着本地阿姨逛摊位，才算真正钻进温州的“早市”。一路逛过去，糯米饭、手撕鸡、烧鹅、鸭舌、薄饼、鱼丸、鱼饼、古早味糕点……走着走着就吃撑了。

组图 @温州深夜食堂、i鹿城

墨池历史文化街区

墨池坊就在市区最繁华处，转身却是一街墨香。王羲之洗砚的传说还在墨池边，东瓯王庙的厚重还在，院落里看展、转角喝咖啡喝茶，千年文脉如今成了有温度的“文艺会客厅”。

组图 @i鹿城、小红书-千年斗城、墨咖啡

南戏博物馆

“百戏之祖是南戏，南戏故里在温州。”南戏于北宋中叶诞生在温州民间，最早叫“温州杂剧”。国内首座南戏专题馆——南戏博物馆，前身是20世纪20年代的益康钱庄，巴洛克外立面、里头合院格局，八个展厅把南戏从温州起源到地方戏传承的脉络讲得明明白白，钱庄变戏园，本身就很有戏。

组图 @温州博物馆

九山公园

九山公园绿荫环湖、惬意松弛，又带着老城肌理与人文底色。走一走松台山麓，感受净光塔的禅意和九山书会的南戏余韵；漫步九山湖畔，感受松台别业的民国风情、籀园的书卷气和九山冰淇淋的童年味道。

组图 @i鹿城、小红书-晴天的文？？

线路三

“文润山海·文泰疗愈”两日游

(行程安排)

Day1：万排茶园→廊桥文化园→华东大峡谷养生氡泉度假村

Day2：刘伯温故里景区·百丈漈→天湖景区→返程

万排茶园

万排茶园上万亩茶田顺山势铺开，曾获评“中国美丽茶园”，也因《茶花开了》MV取景走红。园内“茶花开了·茶餐厅”与“外婆的茶屋”供应三杯香冷萃、茶咖和茶元素小吃，窗边就是连绵茶山。还可以沿游步道慢慢走，打卡超出片的云朵秋千，不必赶路，茶山自会把节奏放慢。

组图 @泰顺发布、泰顺旅游

廊桥文化园

泰顺廊桥文化园以泗溪“姐妹桥”为核，北涧桥、溪东桥皆不用一钉一铆，编梁木拱，桥头古樟与乌桕相映。看过桥，去展示馆读木拱榫卯、看提线木偶戏；桥边茶馆坐一坐，市集尝畲族乌米饭、绿豆腐。最后再到廊氡有礼旗舰店带点文创——把一座廊桥的榫卯与烟火，一并装进行囊。

组图 @泰顺旅游

华东大峡谷养生氡泉度假村

泰顺氡泉2001年获评国家级浴用医疗矿泉水，2023年荣膺浙江省5A级天然温泉，水质清澈温润，有“天下第一氡”的美誉。夜幕降临，泡进热气腾腾的泉池里，抬头是满天星子，耳边是山间虫鸣，一天的疲惫就这样在热气里消散。

@云上世界-旺家宝

刘伯温故里景区·百丈漈

第二天来到文成，游览刘伯温故里景区·百丈漈。一漈悬空而落，二漈藏于水帘之后，三漈漫过石滩草木。一漈雄、二漈奇、三漈幽，同一条山谷，三种“性情”，磅礴之气不必多言，走一趟便知。

组图 @文成发布、刘伯温故里景区

天湖景区

文成天湖景区是俯瞰百丈漈的“懒人福音”。在伯温观瀑平台凭栏即见飞瀑与天顶湖，免去爬山之累，还能在高山草坪上吹风发呆、喝杯观瀑咖啡，顺带逛逛造型植物园与多肉馆，轻松收尾整段行程。

@小红书-Oneoni

组图 @天顶湖生态农庄

温马一程，温州不止一程

终点线之外

诗画山水·温润之州

等你来慢慢感受

来 源：温州发布

原标题： 跟着“温马”游温州，3条宝藏线路来了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com