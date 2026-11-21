温州日报 2026-11-21 10:17:11

11月20日晚，20名越南头部旅行社负责人结束了4天3晚的温州踩线之旅，将带着满满的考察记录，踏上返回胡志明的航班。

温州网讯 11月20日晚，20名越南头部旅行社负责人结束了4天3晚的温州踩线之旅，将带着满满的考察记录，踏上返回胡志明的航班。从11月17日首航落地，到20日满载而归，这趟跨越3.5小时直航的旅程，不仅让越南同行看到了温州的山海之美，也让温州文旅对东南亚客群的需求有了更清晰的把握。

走街串巷看山海

这支踩线团有点“年轻”

回顾4天3晚的行程，踩线团围绕“商脉寻根、山海诗境、影视文创”三大主题走得很扎实。一行人先后走访“中国诗之岛”江心屿、“温州第一街”五马历史文化街区与梧田老街，在古码头遗存与骑楼街巷中触摸千年商港的商贸记忆。

走进楠溪江丽水街、苍坡古村，探访永嘉学派的文脉根脉，随后赴雁荡山游览灵峰日景与大龙湫，沉浸式体验温州“寰中绝胜”的山海风光；同时也联动周边成熟业态丰富产品层次，为后续适配越南市场的游线开发提供多元样本。

值得一提的是，这次来的20位旅行社负责人中，80后、90后是中坚力量，甚至还有00后的面孔。这支年轻的队伍，带着更细分、更注重体验的市场视角，在温州的山海与街巷间边走边看。

当面“开麦”

他们给温州游线提了哪些建议？

本次越南直航开通与旅行商踩线活动，是温州深耕东南亚入境市场的关键一步。20日下午，温州文旅举行越南旅游业者来温踩线交流恳谈会，让两地旅游业内面对面交流洽谈。

越南TADITOURS旅行社的NGUYEN QUOC VU是个历史迷，来温州之前特地查找攻略，对刘伯温的故事很感兴趣。景点选择上，他认为可以更聚焦丽水街、五马街这些特色街区；市区江心屿最有特色，也值得重点推介。行程安排上，他觉得雁荡山灵峰、大龙湫“早上走下午回”略显仓促，游览节奏可以更从容。此外，他点出了两个遗憾：这次没安排海边景点和游船，希望下次补上；行程里最好安排上最具特色的温州美食。他还建议，把周边的神仙居，甚至义乌的购物（留出3到5小时）串联起来，丰富产品层次。

J TRAVEL的NGUYEN THI HONG THAO则更看重体验感。她提议在古镇古街安排亲手做面条、做麦饼等DIY互动，同时，一定要配备专业的越南语导游，做好沟通服务。

这些具体、可操作的“一手调研意见”，为温州定制适配越南市场的特色产品摸清了方向。接下来，温州将逐条梳理这些意见，依托两地侨务、商贸联动优势，把温州的山海资源、商港文化与越南游客的寻根、度假需求深度融合，打造一批适配越南市场的精品游线，持续提升“世界的温州”在东南亚的知名度与吸引力，为全年入境过夜游客稳步增长注入新的增量。

来 源：温州日报

原标题： 越南旅行社组团来温州打卡！4天3晚，看看他们怎么玩、怎么说？

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com