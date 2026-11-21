温度新闻客户端 2026-11-21 10:17:11

11月19日，第七届长三角国际文化产业博览会开幕，第四批长三角人文经济典型案例同步发布。

温州网讯 11月19日，第七届长三角国际文化产业博览会开幕，第四批长三角人文经济典型案例同步发布。苍南“山海潮玩”打通文创全产业链案例入选，是温州唯一入选的案例。该案例构建“IP孵化—本地量产—全域运营”的全链发展路径，力争为县域文创全产业链发展提供探路经验。

“山海潮玩”文创案例以“国企搭台+专业操盘+本土量产”的操作模式，由苍南旅投集团搭台，整合文旅资源和展售场景；喜又文化等新锐企业专业操盘，负责IP孵化、设计和运营；本地制造企业承接量产，依托金属徽章、纸质卡牌、亚克力、箱包等产业集群建立“小单快反”柔性生产体系。前端深挖矾矿工业遗产、明清海防文脉、碗窑古窑、畲族非遗等在地资源，联动非遗传承人转化设计，搭建素材库、打造“山海潮玩”品牌；中端联动阿里巴巴落地AI玩偶技术，携手知名国漫IP跨界联名，推动本地量产；后端布局文旅潮玩展售、常态化市集和线上运营矩阵，让IP孵化有文化根脉、本地量产有制造支撑、全域运营有文旅场景。

苍南“山海潮玩”文创产品亮相第七届长三角国际文化产业博览会。徐舒婷 摄

这种全链能力已在此次展会初步显现。苍南旅投集团联合温州喜又文化创意有限公司、浙江苍南县金乡徽章厂有限公司、温州亚博有机玻璃有限公司等本地企业组团参展。喜又文化首发“POLADOTI”“HANA”“好运番番”等原创IP，并展出根植168黄金海岸的“LUMI”系列产品；金乡徽章厂把冲压、压铸、电镀等全流程工艺搬到展台，展示城市文旅金属文创和博物馆IP衍生品的硬核工艺；亚博有机玻璃首发依托168黄金海岸开发的流沙文创产品。原创IP、精工制造与山海资源同台展示，直观呈现了苍南从设计研发到制造落地、再到文旅场景融合的文创全链发展能力。

据统计，“山海潮玩”文创全产业链案例在试运营阶段，已推动10余家本土制造企业转型升级。苍南计划三年推出120款以上潮玩产品，预计产品营收超5000万元，带动本土企业新增产值超亿元。苍南文创全产业链也在AI视听、潮玩制造、文旅融合多端协同推进：圣辉文化AI漫剧总播放量超100亿、爆款率83%；温州矾矿工业遗产植入沉浸式体验后，景区暑期门票营收增长156%。今年前三季度，全县规上文化企业营收32.31亿元、同比增长8.63%；规上文化新业态营收1.71亿元、同比增长822.28%。

记者了解到，苍南将坚持本地量产方向，带动传统印刷包装等制造企业向高附加值IP衍生品环节延伸；依托168黄金海岸、温州矾矿等文旅资源开展首发首展、景点展售，推动文创展示从单一售卖点向可逛、可玩、可打卡的体验空间升级，努力把“山海潮玩”打造成苍南城市形象的新窗口。

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记者 林思思 摄影: 徐舒婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com