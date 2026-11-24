温州日报 2026-11-24 09:05:32

赴港推介，依托国际枢纽“借港出海”；迎来越南踩线团，用一条全新直航航线把境外同行“请进来”进行深度体验。近日，温州文旅在入境游市场上连落两子，拓宽入境游市场。

温州文旅赴港推介。图片由市文广旅局提供

越南旅行社代表来温踩线。

温州网讯 赴港推介，依托国际枢纽“借港出海”；迎来越南踩线团，用一条全新直航航线把境外同行“请进来”进行深度体验。近日，温州文旅在入境游市场上连落两子，拓宽入境游市场。

走出去，借港出海邀客

11月18日，以“千年商港 海丝名城”为主题的2026温州文旅（香港）推介交流活动在香港举行。温州携山海风光、海丝文化、非遗技艺及特色美食亮相香江。活动采用文旅展示与行业沙龙相结合的形式，现场设非遗展示、瓯味体验、商贸洽谈专区，瓯剧展演与精品线路推介穿插进行，亚洲旅游交流中心、香港中国旅游协会、香港中旅社、国泰航空及两地旅游企业、媒体代表等近百人参加。

针对港澳游客的消费偏好，温州重点推介了山水康养、海鲜美食及历史文化体验等主题线路。作为活动的重要成果，温州市文化广电旅游局与香港中国旅游协会正式签署合作协议，双方将围绕旅游资源推广、客源互送、特色线路开发及国际市场拓展建立常态化机制；港澳（温州）千人首发团招募计划同步启动，香港相关旅行社将陆续推出面向港澳居民的温州特色线路，通过专属优惠及分批组织等方式，推动推介成果转化为实际客源。

“温州拥有深厚而独特的文化资源，香港中旅则具备连接国际市场的渠道网络。”香港中旅社总经理张克雄表示，将发挥旅行社门店、旅游同业及侨社渠道优势，开发适合港澳和海外游客的主题产品，依托香港航空和高铁网络，让瓯越文化走向更广阔的市场。

在具体产品打磨上，香港业界献计献策。香港旅行社代表表示，针对家庭、银发及年轻群体推出不同主题线路，完善交通接驳与餐饮配套。香港媒体记者蔡先生则认为，温州在港形象以往多集中于温商与制造业，此次推介展示了朔门古港、瓯越文化等另一面，未来可通过人物故事和新媒体传播，让更多国际游客认识温州。

这场推介并非从零开始。今年9月，20位港澳头部旅行社负责人来温踩线，港澳KOL采风团也开展了线路探访。从达人种草、旅行社踩线，到香港专场推介和千人首发团招募，一条面向港澳市场的转化路径已经铺开。数据也能说明热度：2026年1-10月，温州接待入境过夜游客19.63万人次，同比增长30.98%；其中接待香港过夜游客同比增长81.43%，成为温州入境游最具活力的增长极之一。

请进来，新航线直飞首航

11月17日，长龙航空GJ8576次航班降落温州龙湾国际机场，20名来自胡志明市、河内市的头部旅行社负责人抵温，温州至胡志明直飞航线正式首航。3个半小时的航程，彻底打破了两地文旅往来的中转瓶颈。

20位旅行社负责人在温州开启了4天3晚的踩线之旅。围绕“商脉寻根”“山海诗境”“影视文创”三大主题，一行人走访了江心屿、五马历史文化街区与梧田老街，在古码头与骑楼间触摸千年商港记忆；走进楠溪江丽水街与苍坡古村，探访永嘉学派文脉；随后赴雁荡山，沉浸式体验灵峰日景与大龙湫的“寰中绝胜”。在温期间，温州文旅举行越南旅游业者来温踩线交流恳谈会，两地业者面对面交流洽谈。

这些具体、鲜活的“一手调研意见”，为温州定制适配东南亚市场的特色产品摸清了方向。近年来，温州依托240小时过境免签红利，配套“一张机票游温州”等优惠举措，持续降低入境游客的出行成本。接下来，温州将逐条梳理这些意见，将山海资源与越南游客的寻根、度假需求深度融合，打造一批适配东南亚市场的精品游线。

从“借港出海”，到越南“直航引客”，温州文旅正通过“走出去推介”与“请进来体验”的双向发力，持续提升“世界的温州”在国际市场的知名度与吸引力，为入境游市场的稳步增长注入新的增量。

来 源：温州日报

原标题： “走出去”引客 “请进来”问计 温州双线发力拓宽入境游市场

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com