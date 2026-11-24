温州晚报 2026-11-24 09:05:32

物业服务合同到期、业委会明确做出不续聘决定，物业管理公司却拒不撤场、强行滞留小区近两年，撤离后反倒起诉业主索要滞留期间物业费。近日，瑞安市人民法院审结了这起物业服务合同纠纷案，判决物业管理公司无权收取合同终止后的物业费。

温州网讯 物业服务合同到期、业委会明确做出不续聘决定，物业管理公司却拒不撤场、强行滞留小区近两年，撤离后反倒起诉业主索要滞留期间物业费。近日，瑞安市人民法院审结了这起物业服务合同纠纷案，判决物业管理公司无权收取合同终止后的物业费。

涉案小区由当地甲村经合社开发建设。2021年1月1日，甲村经合社与乙物业公司签订《物业管理委托服务合同》，约定由该公司为小区提供物业服务。2022年10月，双方续签合同，约定物业服务期限至2023年3月27日。

随着小区业主自治体系逐步完善，小区业主委员会依法成立。经全体业主共同表决，2023年4月9日，业委会做出不再续聘乙物业管理公司的决议，通知该公司于2023年5月31日前撤场，并移交小区相关材料。然而，乙物业管理公司拒不配合退场交接工作，双方就此陷入僵持对峙状态。

为维护全体业主合法权益，小区业委会依法向法院提起诉讼。2024年11月13日，瑞安法院依法判决乙物业管理公司限期退出小区、移交相关资料。物业公司不服一审判决提起上诉，二审法院审理后驳回上诉、维持原判。乙物业管理公司最终于2025年3月28日完成撤离。

撤场后，乙物业管理公司随即向法院提起诉讼，主张其滞留小区期间持续提供物业服务，请求判令小区业主林某等人及甲村经合社支付截至撤离之日拖欠的物业管理费、公摊水电费、车辆泊位费等费用。

法院审理认为，案涉前期物业服务合同签订时，小区业委会尚未备案成立，建设单位甲村经合社有权选聘前期物业服务企业，该合同合法有效，对全体业主具有约束力。但在业委会依法成立后，小区正式步入业主自治阶段，建设单位已无权代表全体业主续签物业服务合同。业委会做出不续聘决定并限期物业管理公司退场，是全体业主共同意志的体现，物业管理公司应当按期退场并完成交接。乙物业管理公司拒不撤场、激化双方矛盾，其要求收取滞留期间物业费的主张缺乏法律依据。

依据《中华人民共和国民法典》第九百四十九条规定，物业服务合同终止后，原物业服务人违反规定拒不退出物业服务区域、不移交相关资料的，不得请求业主支付物业服务合同终止后的物业费。据此，法院认定乙物业管理公司无权收取2023年5月31日之后的物业服务费。公摊水电费属于物业管理公司为业主垫付的公共区域开支，仍应由业主分摊。最终，法院判令业主支付2021年4月1日至2023年5月31日期间的物业管理费、公摊水电费、车辆泊位费及相应滞纳金，并承担2023年6月至2025年3月期间的公摊水电费。

经办法官表示，物业服务合同终止，意味着业主与原物业管理公司之间的服务权利义务关系随之终结。物业管理公司及时撤场、移交物业服务用房及相关设施与相关资料、配合新物业完成交接，属于法定义务。物业公司不得以存在争议为由强行滞留小区，阻碍业主选聘新物业、开展小区自治管理。民法典专门设置相关条款，核心目的就是督促物业服务企业依法履行退场交接义务。即便物业在滞留期间客观上仍在提供服务，只要拒不执行业委会做出的合法退场决定，即丧失合同终止后物业费的收取权利。

来 源：温州晚报

原标题： 物业服务合同到期拒不撤场 索要逾期物业费被法院驳回

记者 赵小娴 陈彩霞 通讯员 郑懿

本文转自：温州新闻网 66wz.com