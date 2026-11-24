温州晚报 2026-11-24 09:05:33

听闻南瓜可以降血糖，50多岁的大姐连续吃了两个多月。没想到，血糖没控制住，全身皮肤却变得蜡黄，以为得了肝病的她赶紧跑医院就医。近日，温州市中心医院老年科副主任陈艳为她找到了答案，这是典型的胡萝卜素血症，南瓜吃多了。

温州网讯 听闻南瓜可以降血糖，50多岁的大姐连续吃了两个多月。没想到，血糖没控制住，全身皮肤却变得蜡黄，以为得了肝病的她赶紧跑医院就医。近日，温州市中心医院老年科副主任陈艳为她找到了答案，这是典型的胡萝卜素血症，南瓜吃多了。

两个多月前，陈大姐查出血糖偏高，一心想靠饮食调理控制病情的她，听人说南瓜有降糖功效，她便大量购置贝贝南瓜，一日三餐都以南瓜为主食。长时间大量进食后，她发现降糖效果并不理想，肤色却发生了变化，手掌、四肢、面部皮肤明显发黄。

会不会是肝脏有问题？陈大姐急忙来到温州市中心医院就诊。全套肝功能抽血、肝脏B超检查下来未见异常。“患者虽然全身皮肤发黄，但是眼白并没有出现黄染，也没有腹胀、肝区疼痛等肝病不适症状。根据患者的饮食习惯，应该是典型的胡萝卜素血症。”陈艳说。

原来，贝贝南瓜中含有大量β胡萝卜素，短时间摄入超标，肝脏来不及全部代谢转化，色素就会沉积在皮肤角质层，造成皮肤发黄，这和吃太多砂糖橘皮肤变黄属于同一个原理。该病症不会损伤内脏，只要停止大量摄入这类食物，随着人体代谢，皮肤黄色就会慢慢褪去。

“很多糖友都掉进过‘南瓜降糖’的误区。”陈艳提醒，南瓜本质属于碳水类食物，并非降糖神药，如果不加节制大量食用，不仅不能降血糖，反而会造成血糖波动升高。糖尿病患者食用薯类、南瓜，应当遵循“等量替换”原则，吃了南瓜，就要相应减少米饭等主食，切忌顿顿把南瓜当饭吃，切忌长期单一饮食。

针对血糖偏高人群，医生给出科学控糖四方面建议。饮食上可参考211餐盘法：每餐保证两拳头非淀粉类蔬菜，优先绿叶菜、菌菇、瓜茄；1拳头主食，全谷物、薯类、杂豆轮换食用，水果也要计入主食总量；搭配1拳头鱼虾、瘦肉、蛋奶、豆制品等优质蛋白质。运动方面要做到有氧加力量训练结合，每周累计不少于150分钟中等强度有氧运动，搭配深蹲、小哑铃等力量练习，提升胰岛素敏感性。生活上做到戒烟限酒，同时调节情绪，避免长期精神焦虑，压力过大也会推高血糖水平。

来 源：温州晚报

原标题： 控血糖顿顿南瓜吃成“小黄人”

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com