人民日报 2026-11-24 09:20:36

“坚持内需主导，建设强大国内市场”位列2026年经济工作八大重点任务之首。今年以来，内需拉动经济增长的主动力和稳定锚作用持续发挥，前三季度对经济增长的贡献率达到74.8%。

“坚持内需主导，建设强大国内市场”位列2026年经济工作八大重点任务之首。今年以来，内需拉动经济增长的主动力和稳定锚作用持续发挥，前三季度对经济增长的贡献率达到74.8%。

消费方面，市场规模稳步扩大，结构持续向优。1—10月，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%，继续呈现扩容提质态势。其中，服务零售额增长4.9%，成为推动消费市场扩容的重要力量。从商品零售看，尽管受部分耐用消费品销售有所回落影响，10月份商品零售额增速减缓，但是市场规模扩大态势没有改变，绿色、智能商品销售增长较快，受到消费者欢迎。

投资方面，投资结构持续优化，传统产业转型升级深入推进，新旧动能转换有序加快，技术进步、产业升级等相关投资增势良好。创新驱动发展战略深入实施，企业研发投入力度不断加大，知识产权产品投资保持较快增长。1—10月，知识产权产品投资同比增长9.2%，占全部投资的比重为16.2%，拉动全部投资增长1.3个百分点。科技创新和产业创新融合持续深入，新动能加快成长壮大，高技术产业投资力度不断加大。1—10月，高技术产业投资同比增长4.0%，拉动全部投资增长0.4个百分点；高技术制造业投资同比增长3.0%，高技术服务业投资同比增长5.9%。

内需结构转型升级、向新向优是大趋势。我国拥有14亿多人口，市场潜力大、韧性强、活力足，经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变，经济增长的内需潜力将不断释放。

超大规模市场优势和人民对美好生活的向往是消费长期向好的底气。随着我国经济增长和人民生活水平的提高，商品消费将不断提质升级，服务消费也有较大增长潜力。消费作为我国经济增长第一拉动力，将发挥更大作用、提供更强支撑。当前，我国投资总量规模依然可观，对于优化供给结构的关键作用依然突出。作为世界上最大的发展中国家，我国改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业、推进新型城镇化、加快城市更新等投资需求巨大，“一老一小”保障、优质教育扩容、医疗卫生提质、住房改善、乡村全面振兴等惠民生、补短板领域还需加大投入。

更大力度扩大内需，关键要坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，以新需求引领新供给，以新供给创造新需求，促进消费和投资、供给和需求良性互动，增强国内大循环内生动力和可靠性。消费端，既要提振消费意愿，也要增强消费能力，深入实施提振消费专项行动，更好落实消费品以旧换新等促消费政策；同时要多渠道稳定和扩大就业，持续增加居民收入，健全社会保障体系，让消费更有底气。投资端，要着力拓展投资增长空间，积极扩大有效投资，提高政府投资质量效益，激发民间投资活力，进一步增强投资精准度和有效性。积极适应人口结构变化和流动趋势，以贴合百姓期待、破解民生难题为导向，完善基础设施和公共服务设施布局，加强人力资源开发，扩大覆盖全人群、全生命周期的有效投资。

来 源：人民日报

原标题： 74.8%，内需贡献率怎么看

作者：王珂

本文转自：温州新闻网 66wz.com