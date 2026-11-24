温州都市报 2026-11-24 09:05:00

近日，读者杨女士拨打新闻热线，向记者讲述此前她在温州的医美消费经历。2025年，她在瓯海一家医疗美容机构接受多项面部医美项目后，自认术后效果不佳，且面部长期反复肿胀。本月中旬，她专程从贵州来温解决此事，但现阶段该美容机构提出的“可提供医疗修复、不予退款赔偿”方案，让她难以接受。

温州网讯 近日，读者杨女士拨打新闻热线，向记者讲述此前她在温州的医美消费经历。2025年，她在瓯海一家医疗美容机构接受多项面部医美项目后，自认术后效果不佳，且面部长期反复肿胀。本月中旬，她专程从贵州来温解决此事，但现阶段该美容机构提出的“可提供医疗修复、不予退款赔偿”方案，让她难以接受。

据介绍，2025年6月，杨女士为改善面部状态，到该医疗美容机构接受轮廓填充、下眼睑拉皮等项目，合计花费3万余元。“术后一周左右，我就觉得效果不理想，太阳穴位置还有明显痛感，就向他们反馈了问题。”杨女士回忆，当时对方态度尚可，双方很快协商形成处置方案，并签订《医疗纠纷调解协议书》。

记者从杨女士提供的这份协议中看到，双方约定，由机构为她开展川字纹除皱，以及太阳穴、面颊、眉弓等部位补量（可看到即有效果为准）；3个月内可对首次填充部位按需补打一次，同时赠送超声炮下颌线提升、口角囊袋溶脂项目各一次。不过，杨女士称这份协议约定的后续项目并未实施。“一方面脸部时常肿胀，我担心继续修复还是达不到预期，另一方面老家有事，我就先返回贵州了。”

杨女士称，回到贵州之后，情况并未明显好转。其脸部及太阳穴部位反复肿痛，有时持续数日，而且还能摸到硬块，对日常生活造成影响。她多次线上和机构客服沟通，也曾考虑在贵州就近处理，但顾虑异地处置发生问题后责任难以厘清，于是决定再来温州协商。本月中旬，机构给出新方案，可为她做消融治疗，但不支持退费和赔偿。“当初花钱是为了做填充改善面部，现在又要消融，等于之前的项目白做了，这个方案我没法接受。”杨女士说。

针对此事，记者联系到该医疗机构相关负责人。该负责人表示，他们始终秉承积极化解纠纷的态度，愿意提供针对性的医疗修复方案，还可以酌情给予一定差旅补偿，但在前期沟通过程中，杨女士言行较为偏激，甚至影响场所的正常经营。“如果有问题，我们就解决问题，但她处理问题的方式欠妥。”

对于美容机构的说法，杨女士坦言，在与对方理论过程中，她确实有过激表述，不过这也是相关诉求未能得到有效回应之下的无奈之举。她表示，这次从贵州往返温州，交通、食宿开销不小，家中还有孩子需要照料，长时间耗在温州并不现实。“主要想消除身体的影响，同时退还当初的医美费用以及此次差旅费用，至于赔偿我没有硬性要求。”

医疗机构负责人表示，杨女士的医美涉及多个项目，因为其中某项内容而要求退还所有费用显然不切实际。“目前，已有部门介入协调，我们也有专人负责对接处理。”

针对此事进展，记者将继续关注。

来 源：温州都市报

原标题： 贵州女子来温协商医美纠纷 机构提出消融修复，双方诉求难达成一致

记者 陈恩欣 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com