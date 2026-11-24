“十五五”非遗传承人研培计划实施方案印发
近日，文化和旅游部、教育部发布《中国非物质文化遗产传承人研修培训计划实施方案（2026—2030）》。
实施方案提出，至2030年，文化和旅游部、教育部围绕国家级非遗代表性项目组织实施不少于600期研培项目，培训非遗传承人不少于1万人次。
实施方案明确，根据“十五五”时期非遗保护重点工作，结合各地非遗保护传承工作需求，开展传统工艺、传统表演艺术、民间文学、民俗类非遗项目的研修培训，探索传统医药、传统体育、游艺与杂技类非遗项目的试点工作。鼓励围绕非遗工坊提质增效、青年非遗传承人培育、非遗与物质文化遗产协同保护、非遗传承体验新场景建设、非遗与旅游深度融合发展、科技赋能非遗传播展示等重点任务开展专题性、整建制研修培训。
根据实施方案，研培计划主要面向各级非遗代表性传承人及其弟子，以及掌握相关项目技能艺能的从业人员开展。研培对象不包括非遗爱好者。研培计划的参与单位包括普通本科高校和职业院校（含技工学校）。
实施方案鼓励综合采用课堂教学、田野调查、工作坊、共创营、线上社群等方式，提高学员的参与度和获得感。鼓励会同专业机构举办创意设计、科技赋能、新媒体运营、国际化传播、知识产权保护等专题研培项目，提高传承人文化阐释、创意表达和市场对接能力。支持参与院校加强与研培学员的产学研合作，推动研培成果转化落地。
来 源：新华网
记者：周玮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州企业“走出去”有了新平台 “政银企关协”对接会发布海量采购需求经济11-23
-
温州展团“圈粉”长三角文博会 达成意向订单超4800万元经济11-23
-
石墨烯产业进入下半场 看温企如何提前“卡位”经济11-23
-
温州绿园社区“无废”案例亮相《联合国气候变化框架公约》第31次缔约方大会社会11-23
-
千年文脉如何沏出“温州好茶”？这场专题交流会给出答案社会11-23
-
535件全球创意作品汇集温州 “世界的温州”外宣标识进入评审阶段社会11-23
-
帮人买高铁票也能代开发票了 铁路电子发票新规12月1日起执行社会11-23
-
跑进斗城烟火里 激活“赛事+”活力 2026温马引发全城消费热社会11-23
-
本周浙BA 苍南队有望夺小组第一科教文体11-23
-
温州本周晴多雨少 周末回暖到22℃社会11-23