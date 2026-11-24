新华网 2026-11-24 09:20:37

近日，文化和旅游部、教育部发布《中国非物质文化遗产传承人研修培训计划实施方案（2026—2030）》。

近日，文化和旅游部、教育部发布《中国非物质文化遗产传承人研修培训计划实施方案（2026—2030）》。

实施方案提出，至2030年，文化和旅游部、教育部围绕国家级非遗代表性项目组织实施不少于600期研培项目，培训非遗传承人不少于1万人次。

实施方案明确，根据“十五五”时期非遗保护重点工作，结合各地非遗保护传承工作需求，开展传统工艺、传统表演艺术、民间文学、民俗类非遗项目的研修培训，探索传统医药、传统体育、游艺与杂技类非遗项目的试点工作。鼓励围绕非遗工坊提质增效、青年非遗传承人培育、非遗与物质文化遗产协同保护、非遗传承体验新场景建设、非遗与旅游深度融合发展、科技赋能非遗传播展示等重点任务开展专题性、整建制研修培训。

根据实施方案，研培计划主要面向各级非遗代表性传承人及其弟子，以及掌握相关项目技能艺能的从业人员开展。研培对象不包括非遗爱好者。研培计划的参与单位包括普通本科高校和职业院校（含技工学校）。

实施方案鼓励综合采用课堂教学、田野调查、工作坊、共创营、线上社群等方式，提高学员的参与度和获得感。鼓励会同专业机构举办创意设计、科技赋能、新媒体运营、国际化传播、知识产权保护等专题研培项目，提高传承人文化阐释、创意表达和市场对接能力。支持参与院校加强与研培学员的产学研合作，推动研培成果转化落地。

来 源：新华网

原标题： “十五五”非遗传承人研培计划实施方案印发

记者：周玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com