新华网 2026-11-24 09:20:37

工业和信息化部、商务部23日联合对外发布通知，公布首批高标准数字园区建设对象名单，沧州高新技术产业开发区等91家园区入选。

工业和信息化部、商务部23日联合对外发布通知，公布首批高标准数字园区建设对象名单，沧州高新技术产业开发区等91家园区入选。

通知要求，各建设对象按照《高标准数字园区建设指南》要求开展建设，以产业数字化转型为重点，协同推进服务数字化、管理数字化，夯实数字基础设施，加快推动园区数智化转型升级。

通知还提出，各地有关主管部门要加强对高标准数字园区建设对象的指导支持和常态化管理，及时掌握建设进展，适时评估建设成效，提炼典型经验和做法，复制推广一批园区数智化转型的有效模式；工业和信息化部将联合商务部加强对高标准数字园区建设的指导、监测与动态管理，定期开展成效评估。

建设高标准数字园区是推动制造业数字化转型的重要抓手。工业和信息化部于2025年11月印发的《高标准数字园区建设指南》提出，到2027年，建成200个左右高标准数字园区，实现园区规上工业企业数字化改造全覆盖，园区管理、服务数字化水平明显提升，形成一批可复制可推广的数智赋能园区发展的典型模式，园区发展质量和效益显著提升。

来 源：新华网

原标题： 91家入选首批高标准数字园区建设对象名单公布

记者：周圆

本文转自：温州新闻网 66wz.com