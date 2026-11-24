前三季度全国经营主体“提质向新” 生成式人工智能领域新设企业同比增长28.1%
人民日报 2026-11-24 09:20:37
记者从市场监管总局获悉：前三季度，我国“四新”经济与先进制造业发展势头强劲，新产业新赛道相关企业加速壮大，为高质量发展蓄势聚能。
记者从市场监管总局获悉：前三季度，我国“四新”经济与先进制造业发展势头强劲，新产业新赛道相关企业加速壮大，为高质量发展蓄势聚能。
截至9月底，全国登记在册“四新”经济企业同比增长5.6%。1月至9月，航天器及运载火箭制造业新设企业同比增长73.3%，集成电路制造业增长21.1%。生成式人工智能领域新设企业9.0万户，同比增长28.1%。人形机器人领域新设企业17.0万户，同比增长9.5%。
前三季度，先进制造业新设企业21.8万户。从区域看，东部地区支撑作用明显，新设13.8万户，同比增长2.6%；从所有制看，民营经济内生动力增强，新设19.9万户，同比增长0.2%。13类先进制造业中，高端装备制造、先进石化化工新材料制造、前沿新材料制造、先进钢铁材料制造等4个领域新设企业增速超过4%。
来 源：人民日报
原标题： 前三季度全国经营主体“提质向新” 生成式人工智能领域新设企业同比增长28.1%
记者：林丽鹂
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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