潮新闻 2026-11-24 09:20:23

近日，工业和信息化部公布了2026年度（第五批）中小企业特色产业集群名单，全国共97个集群入选，瑞安市汽车制动悬架系统产业集群榜上有名，是该批次温州唯一入选的集群。

近日，工业和信息化部公布了2026年度（第五批）中小企业特色产业集群名单，全国共97个集群入选，瑞安市汽车制动悬架系统产业集群榜上有名，是该批次温州唯一入选的集群。

瑞安是国内规模最大、集聚程度最高的汽摩配产业基地之一，集群内集聚核心制造企业140多家，汽车减振器、ABS等产品市场占有率居全国首位。在瑞立集团、浙江戈尔德智能悬架有限公司等龙头企业带动下，集群形成覆盖制动、悬架两大系统的全链条制造体系，形成制动阀类精密加工、ABS/ESC液压控制单元装配、电子机械制动执行机构集成，以及电控减振器总成测试、空气弹簧硫化、悬架控制臂精密锻造等关键能力，产品配套一汽、上汽、比亚迪、吉利、宇通等60多家国内外整车厂。

如果说规模是集群的底盘，创新则是其最鲜明的标志。近年来，我市深化产学研协同与内外市场联动，携手中国汽车工程学会共建协同创新中心，累计攻克企业技术难题150余项，助力近百家汽车零部件企业与21家整车厂签订超20亿元配套订单。同时深度对接浙江大学、浙江工业大学、吉林大学等高校，聚力攻坚智能电控悬架等核心技术，常态化举办产学研对接路演，加速科研成果落地。集群内企业有效发明专利由2022年的162件增至目前的660件，年均增长43.4%；2025年中小企业研发投入近9亿元。集群建成国家级创新平台6个、省级创新平台63个，培育国家级制造业单项冠军企业2家、专精特新“小巨人”企业9家、省级专精特新中小企业49家、国家级高新技术企业109家。

胜华波车间。瑞安融媒体中心供图

在数字化与绿色化两条赛道上，集群转型同步提速。集群累计实施智能化技改项目逾120个，建成省级“未来工厂”1家、省级智能工厂（数字化车间）23个，中小企业上云142家，并发布全国首个汽配数字化转型标准体系，涵盖1380项标准。建成国家级绿色工厂、绿色园区5家（个），工业用水重复利用率达93%。

近年来，集群开放合作的深度，也在持续拓展。2025年集群主导产品出口额近60亿元，三年年均增长17.4%。集群组建12个高能级行业联盟，依托“汽摩配之窗”产业互联网平台创新“B2B+供应链服务+海外仓”模式，入驻企业超3万家，助力50余家企业进入中亚、东欧市场。同时借助新瑞立汽配连锁平台与全国多地公交公司深化合作，构建全链条汽配产业链协作生态。

瑞安智能悬架产业化项目生产车间。瑞安融媒体中心供图

集群的活力，最终落在企业车间里。近日，记者走进瑞安汽车制动悬架系统产业集群，到处是生机勃勃的模样。戈尔德（浙江）线控悬架系统有限公司位于瑞安“万亩千亿”新产业平台的新厂区一期工程今年年初正式投用，16万平方米现代化厂房全面运行，专门为上汽集团、奇瑞、吉利、零跑等国内头部主机厂配套，具备年产电控减振器、空气悬架系列产品100万套的生产能力。今年上半年，戈尔德客户端专车配套超过30万套，产品总量突破100万只，同比提升约22%。作为集群龙头企业，企业还持续发挥承上启下的纽带作用，通过技术帮扶和体系指导，帮助本地团队进入主机厂供应体系，目前省内供应商占比已近五成，既壮大了本地配套能力，也强化了自身供应链的响应速度和价格竞争力。

来 源：潮新闻

原标题： 温州唯一！瑞安汽车制动悬架系统产业集群跻身“国家队”

记者 尤建明 通讯员 项颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com