潮新闻 2026-11-24 09:16:23

从机器狗到拔萝卜，从组建腰旗橄榄球队到培养小农夫，鹿城的幼儿园用扎实的行动证明：当时间还给孩子，当专业回归现场，“以儿童发展为本”的保育教育质量的提升，正在这里时时发生。

上午9点，温州市第五幼儿园江山云起园区的操场上，小班的孩子们正和一只机器狗赛跑。每轮4个孩子上场，场下的小观众攥着拳头喊“加油”。一名小女生追着机器狗摔了一跤，爬起来又笑着追了上去。园长林艳介绍：“AI的加入，让孩子运动更有乐趣，每天都盼着上幼儿园。”

记者 谢甜泉 摄

同一片晨光里，温州市第十八幼儿园九山园区的空中菜园热闹得不行。中班孩子们正热火朝天地拔萝卜。种什么不是老师说了算，而是孩子们根据温州当地时令节气商量出来的。从选种、播种、浇水，到丰收，再到在安全支持下自己制作、分享，这条完整的劳动链条全程由孩子亲身经历。“劳作不是摆拍，是让孩子动手、让老师学会倾听。”园长胡晓洁说。

这些令人羡慕的幼儿园活动场景背后，是一场持续三年的系统改革。2023年底，鹿城区作为全省唯一入选教育部“幼儿园保育教育质量提升实验区”的县（市、区），锚定《幼儿园保育教育质量评估指南》，直面保育领域的共性问题开展实验，让幼儿园大变样。

把专业支持送到最一线

“爱哭的孩子怎么安抚？”“挑食的孩子怎么关注？”这些在家长看来很烦恼的问题，其实在幼儿园也同样困扰着保育员们。

如今，这些看似很小的问题被搬上了“五分钟交流”的台面，围绕一个个具体情境，保育员们互学互鉴，把日常困惑变成真研究。

长期以来，保育员成长通道窄、职业认同弱。鹿城出台兼职教研员选聘管理办法，分两批从业务骨干、保健医生、保育员中遴选34名兼职教研员，打通“保教实践—专业研究—引领示范”的成长通道，并组织保育师职业技能大赛，帮助保育员从“被动干活”转向“主动钻研”。目前，全区高级保育员已达500余人。

而教师这一头，难题是“看不懂孩子，就只能管”。鹿城联合温州医科大学附属康宁医院心理团队开展专题研讨和入园共创指导，对进餐、午睡、分离、冲突等300余个不同发展阶段的典型情境逐一剖析，形成可解读、可操作的回应策略。

受访者 供图

鹿城区教育局幼教科副科长张盈向我们展示了一个鲜活的案例。一名鹿城孩子入园后，每当其他孩子一起玩时，他却总是自己玩，从不加入。老师一开始总是劝他“和同学们一起玩啊，多热闹”，可孩子无动于衷。过去“看不懂孩子”时，老师们容易把独处当成“不合群”去纠正。转机来自表征绘图，当老师经过心理团队指导后，通过这名孩子的画，发现他把自己封闭在很多色块中，画面中也没有其他人物，解读出孩子孤独背后的安全感缺失，于是开始有意识地经常与他交流、与他拥抱，让他感受到安全感。几个月后，孩子再次绘制表征图，色块明显柔和，画面中还出现了其他的人物形象，逐渐结识了自己的好朋友。

专业力量的介入带来的不只是方法，更是信念：教师开始把幼儿的行为看作有原因的表达，而不是必须纠正的问题，从“凭感觉观察”转向“循证解读”。

让园长和教研都沉进园里

家长把孩子送进幼儿园，最关心的无非是：孩子在园里做些什么？一线教师是陪伴孩子最多的，可是教研能力提升还需要更多力量的支持，这其中最重要的莫过于园长和教研人员。

十八幼孩子在幼儿园内。受访者供图

过去，园长忙于开会、看材料，离班级现场较远；教研也常常停留在纸面上，一线教师的真实困惑进不了研究视野。鹿城从这些家长和社会最关心的问题入手，实行教研员与园长双向轮岗，让研究更懂实践、让管理更懂专业，截至目前已完成两轮换岗。

不止如此，还明确园长每学期外出学习不超过3次、每周至少3次进班指导，推动园长从“听汇报、看材料”转向“进班级、看现场”，在现场发现问题、研究问题、解决问题。

教研同样向现场靠拢。鹿城将107所幼儿园纳入区域教研共同体，建立促膝会、互动留言吧等一线教师发声渠道，结合教研院每周驻园观察，让真实问题及时进入教研视野；明确教研过程中行政力量全员下沉，做到必到班级、必跟过程、必录实情，提出教研活动14条建议，推动教研从经验判断走向基于证据的专业改进。

十八幼孩子在拔萝卜。记者 谢甜泉 摄

在十八幼九山园区，教研的成果渗透进了幼儿一日在园时光里。在幼儿园的空中菜园入口处，摆放着许多“小农夫成长档案袋”，按照不同的种植品类，收录了幼儿劳动表征、照片、日志及教师反思，形成问题清单与改进措施。空中菜园“会呼吸的大棚”就是这样长出来的：孩子们赶鸟失败后不断查资料、想办法，教师没有直接给答案，而是观察、倾听，在孩子遇到问题时给予材料支持，在孩子想尝试时退后一步，最终孩子们自己讨论、测试出了既防鸟又不闷坏蔬菜的方案。

评价这一环也在改。鹿城整合办园督导、发展性评估、年度考核等多类评估工作，取消所有考核台账，采取半日跟踪现场评估模式；将职称评审由“一堂课”转向“常态半日活动+实践反思”，以生活照料、活动组织、师幼互动等关键指标作为教师考核的纲领。区域完善“2+N”动态过程性评估机制，以《幼儿园发展性伙伴评估报告》为载体，推动评价由结果判定转向发展增值，通过改革让每一所幼儿园提质、让每一个孩子都被看见。

百余个优秀案例助力“托得好”

在温州市第五幼儿园的小食神工作坊里，孩子们穿戴着厨师服装制作橘子果酱、红薯塔、南瓜烤奶；在操场上，常态化体锻一小时及腰旗橄榄球、跑酷、足球、游泳等特色社团，让孩子们爱上运动，“一人一案”逐步成为自己的计划。这套“吾优·生长力”课程，把“吃好、睡好、锻炼好、情绪好、习惯好”五大模块融入幼儿三年生活。“看见每一个，回应每一刻，成就每一位。”林艳说，童年的每一次温柔托举，都将成为每个孩子走远路的温暖底色。

五幼孩子在进行腰旗橄榄球比赛。记者 周琳子 摄

在鹿城以问题为导向梳理优化的《关于支持实验区建设的若干措施》等12项配套政策支持下，近三年，区域资源库已沉淀优秀案例百余个、工具包23套、心育视频65条，其中2个案例入选教育部典型经验案例集；开放常态化半日活动43次，承办省、市级展示交流活动67场，累计辐射教师近万人次。

十八幼儿童在活动。受访者供图

从机器狗到拔萝卜，从组建腰旗橄榄球队到培养小农夫，鹿城的幼儿园用扎实的行动证明：当时间还给孩子，当专业回归现场，“以儿童发展为本”的保育教育质量的提升，正在这里时时发生。

来 源：潮新闻

原标题： 作为全省唯一教育部“实验区” 鹿城花三年时间让幼儿园大变样

记者 周琳子 谢甜泉

本文转自：温州新闻网 66wz.com