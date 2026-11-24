潮新闻 2026-11-24 09:20:00

泰顺上线“共富导航”平台，归集多部门民生数据，打破以往群众主动申请、部门分头审核的帮扶模式，依托AI自动识别风险、智能匹配政策，提前为困难群众定制帮扶方案、派单干部上门落实，实现帮扶“无感触发、方案上门”。

图源：泰顺发布

“公益岗位每月增收1090元，医疗救助4202元，儿子还享受了营养餐和生活补助……”近日，泰顺“共富导航”平台在数据回流中发现，竹里畲族乡竹里村村民蓝传金做了手术，自费8978元，术后无法干重活。系统AI智配了多项补助政策，并定制了帮扶建议书，推送给结对干部核实办理。

让蓝传金没想到的是，自己都没跑部门申请，一套个性化帮扶方案已经“找上门”——公益岗位、医疗救助、子女教育补助等多项政策落地，一家人的生活重新有了奔头。

政策无感触发，为群众代跑帮办，在泰顺并非新鲜事。此前，当地群众通过“利民补助一键达”应用，相关金额可直接入卡。但除了补助金外，还能享什么政策、该找谁办理？这些仍靠干部翻文件、群众去打听。

“过去盯的是在册三类人——低保、低边、特困对象，现在年收入10万元以下、被大病和学费压垮家底的人群，也纳入帮扶。”泰顺县民政局党组成员李强说，以往是从政策中找补助，现在定制整套解决方案——缺就业的推荐岗位，缺销路的帮着卖，缺照护的有人上门。依托“共富导航”平台，泰顺建起人员、政策、就业、公益、农产品共五个数据池，把24个部门93项政策拆成165条可单独兑现的关键条件，供AI智能匹配。

给山里的帮扶装上“导航”，泰顺快速找到帮扶对象并定制帮扶方案。泰顺县大数据中心主任夏慧捷介绍，传统帮扶流程是群众申请、村里上报、乡镇初审、部门各自核，审核结果层层回流，一圈下来可能要半个月。“共富导航”重塑了新流程，打通省县两级低收入家庭数据共享通道，归集医疗、社保、死亡、伤残等22类民生数据，目前有6万多条数据汇至共富导航平台，谁家公积金断缴，有失业风险，存在医疗高支付等，会触发画像分析，AI智配政策，并生成帮扶建议书，派单到属地后，由结对干部上门核实办理。

在泰顺司前畲族镇台边村28岁村民李某，因肢体残疾、家庭困难，一份建议书列出8项帮扶：残疾人家庭无障碍帮扶改造、用电优惠、残疾人两项补贴、村级代办员岗位。司前畲族镇左溪村村民雷某在重症病房躺了近两年，经线上预警+线下核查，落实医疗救助2万多元。

“把政策从文件语言，翻译成AI读得懂的关键词，这仅是开始，今后还要打通更多部门数据，实现帮扶方式多元化。”夏慧捷介绍，今年以来，泰顺已落实生活补助、费用减免等惠民资金约4700万元，惠及困难群体近16万人次；帮助超8000人就业，人均月增收3000元。

来 源：潮新闻

原标题： 群众还没开口帮扶方案“找”上门 泰顺在山里装了“共富导航”

记者 尤建明 通讯员 赖淼莲 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com