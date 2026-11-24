新华网 2026-11-24 09:18:29

受逢低买盘、空头回补等多重因素影响，国际黄金和白银期价11月23日大幅上涨。当日纽约商品交易所12月黄金期价盘中重新站上每盎司3600美元，涨幅一度超过4%。

这是11月18日在美国纽约珠宝黄金市场拍摄的黄金交易标牌。新华社记者 张凤国 摄

受逢低买盘、空头回补等多重因素影响，国际黄金和白银期价11月23日大幅上涨。当日纽约商品交易所12月黄金期价盘中重新站上每盎司3600美元，涨幅一度超过4%。12月白银期价盘中站上每盎司43美元，涨幅一度超过5.5%。

来 源：新华网

原标题： 连跌数日后 国际金价反弹

记者：徐静

本文转自：温州新闻网 66wz.com