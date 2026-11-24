潮新闻 2026-11-24 09:19:59

11月是冬修水利的黄金时节。在瑞安飞云江左岸支流金潮港流域沿岸，伴随着阵阵轰鸣的桩机声，一根根搅拌桩沉入软土……日前，瑞安有史以来规模最大的水利工程——金潮港流域防洪排涝综合治理工程，11个作业段同步铺开，主体施工蹄疾步稳，在陶山平原稳稳“扎下根基”。

11月是冬修水利的黄金时节。在瑞安飞云江左岸支流金潮港流域沿岸，伴随着阵阵轰鸣的桩机声，一根根搅拌桩沉入软土……日前，瑞安有史以来规模最大的水利工程——金潮港流域防洪排涝综合治理工程，11个作业段同步铺开，主体施工蹄疾步稳，在陶山平原稳稳“扎下根基”。

瑞安融媒体中心供图

软土之上，先打好“地下根基”

这项省“千项万亿”工程自去年10月开工以来，摆在建设者面前第一道难关，是陶山平原典型的软土地基。全长23.26公里的堤防，想要稳固、少沉降，桩基是重中之重。“地质好的用搅拌桩，差一点用高压旋喷桩，最差的地段用灌注桩。通过分类施策把堤防的底子打牢，从而保证工程的质量。”金潮港干流堤防工程现场施工经理王拴库说，全线目前共投入了14台桩机。

打桩进度按“米”计算。负责桩基的工人介绍，桩与桩的间距、桩深并非一刀切，由设计院按地勘资料逐段计算——间距多在0.5至1.5米之间，桩深4至15米不等，横向一组需插入5至11根桩。“我们现在是两班倒作业，一台双轴搅拌桩机可一次同步打两根桩，单日可完成40根桩，向前推进约5米。”日积跬步、已至千里，开工一年多时间，桩基础累计已完成83万米。这道看不见的“地基”，就是未来陶山平原防洪的底气所在。

瑞安融媒体中心供图

供电提速，为施工扫清堵点

大型水利工程，用电是一道不小的关卡：单台桩机设备的总功率就达到120千瓦，多台齐开，再加上其他施工用电，全线需要多台变压器才兜得住。从提出用电需求、协商点位选址，到供电部门排期迁改线路，再到上门安装变压器、配电箱，手续一环接一环。有着30年工程经验的王拴库感慨，“原来办用电手续，各方面要跑好几个月；这次从进场到送电，不到一个月。”

从今年10月至次年4月，正是水利施工的“黄金期”——不用担心台风暴雨多发，河道水位抬高，大面积作业和高风险工序不受限制。一路绿灯的供电保障，也为连续施工扫清了障碍。在桩基两侧实施灌砌石挡墙结构施工，这是下一步需要大量人力的细致活；中间同步推进堤身填筑，逐层抬高堤身；随后进行边坡防护，完成混凝土框格梁施工。待到工程完工，堤上覆土植草，一条兼具防洪功能与生态颜值的沿堤绿道，也将随之成形。

瑞安融媒体中心供图

一段堤防，藏着群众多年期盼

居住在陶山平原的群众都清楚这里的水患之痛。地势低洼、河道狭窄、水系蜿蜒，叠加飞云江潮水顶托，金潮港流域曾是全省防洪排涝最薄弱的地区之一。2005年的“海棠”、2009年的“莫拉克”、2015年的“苏迪罗”……多场台风都曾重创陶山。沙洲村村民回忆，“有时候是道路、农田被水淹了，有时候则是没电了。大家都盼着这个大工程能够根治水患。”

据悉，瑞安市金潮港流域防洪排涝综合治理工程分两大部分，其中金潮港干流堤防段起于金潮港岩头桥上游（湖岭镇）至下游河口段（陶山镇），负责把洪水挡在堤外，并新建5座闸站、14座水闸，作为河道水位的控制阀；平原河道整治段则负责整治沙门溪等8.08公里河道，疏浚西涂河2.1公里，打通行洪“快车道”，工程总工期预计至2031年全面完成。

“陶山平原主汛期面临金潮港洪水、飞云江洪水和潮汐的三重压力，防洪排涝任务十分艰巨。”瑞安市水利工程建设中心技术科科长马弼介绍，该项目建成后，联动上游的六科水库、分洪隧洞等工程，可达到“上蓄、中分、下挡、快排”的综合治理效果。

来 源：潮新闻

原标题： 守护13万群众安全，金潮港综合治理工程“扎根”陶山平原

通讯员 陈豫州 童伟 记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com