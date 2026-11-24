英伟达重新任命黄仁勋为总裁、首席执行官、董事
新华网 2026-11-24 09:20:31
据英伟达公司官网23日消息，英伟达重新任命黄仁勋为总裁、首席执行官、董事。消息公布后，英伟达股票价格上涨约30%。
据英伟达公司官网23日消息，英伟达重新任命黄仁勋为总裁、首席执行官、董事。消息公布后，英伟达股票价格上涨约30%。
这是位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市的英伟达总部外景（资料照片）。新华社发
英伟达董事会主席琼斯在当天的声明中表示：“董事会认为，黄仁勋是领导英伟达的合适人选，恢复他的职务符合股东、员工、合作伙伴以及客户的最大利益。”
声明称，董事会“已听取美国政府高层的意见，基于这些意见，董事会有信心黄仁勋先生的复职不会构成国家安全风险”。
美国总统特朗普23日在社交媒体发文说，英伟达董事会让黄仁勋重新担任首席执行官一职是“正确且恰当的决定”。
11月12日，英伟达联合创始人黄仁勋辞去总裁、首席执行官及董事职务。
来 源：新华网
原标题： 英伟达重新任命黄仁勋为总裁、首席执行官、董事
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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