学习强国温州学习平台 2026-11-24 09:43:53

温州科技职业学院茶产业技术服务团队骨干、市科技特派员曾光辉副教授派驻苍南县霞关镇以来，推动落地的三项首创成果——温州首个早生茶树种质资源圃、温州首家民办非企茶叶研究所、温州首家专业抹茶生产企业。

海风伴茶香，苍南霞关镇观音岭茶园旁，温州首条高端抹茶生产线正满负荷运转，蒸汽升腾间，鲜叶变成翠绿的碾茶。企业负责人郑顺立指着运转中的生产线说：“没有科技特派员的专业助力，企业的抹茶转型之路不可能走得如此坚定、顺畅。”

他所说的转型，正是温州科技职业学院茶产业技术服务团队骨干、市科技特派员曾光辉副教授派驻苍南县霞关镇以来，推动落地的三项首创成果——温州首个早生茶树种质资源圃、温州首家民办非企茶叶研究所、温州首家专业抹茶生产企业。三个“第一”环环相扣，构建起茶树资源保护、科研技术转化、全链产业升级的完整发展体系，为当地茶产业注入强劲动能。

建一个“种业芯片”，把根留住

2023年10月，曾光辉作为第十二批温州市科技特派员进驻霞关镇。苍南产茶历史悠久，因其独特的地理位置成为全国“南茶北引”的重要中转站。曾光辉发现，本地早茶资源丰富，但种质资源分散，缺乏系统化保护与管理，专门聚焦早生茶品种的资源圃仍是空白。“种质资源就是苍南甚至温州茶产业的‘种业芯片’，守住优质种源，才能为后续品种创新、产业发展筑牢底气。”曾光辉暗下决心并带领项目组规划建设以早生茶树为特色的种质资源圃。

基地落地后，种源收集工作随即全面铺开。曾光辉一边赴瓯海、瑞安、平阳等多地全面摸排收集温州本土早生茶资源，一边对接中国农科院茶叶研究所、浙江省农科院等权威科研单位交流、整合优质种源。历时两年多，这个温州市首个以早生茶树为特色的种质资源圃，累计收集茶树资源100多份，填补了国内暂无单一聚焦“早生”特色茶树资源圃的空白。

曾光辉（图左二）开展茶树资源调查。

搭一个“长在茶园里”的研究所，把智囊请进来

有了种源基础，产业持续发展还需要稳定的技术支撑与智力保障。为整合科研力量、打通技术落地壁垒，曾光辉牵头推动成立苍南县国润茶叶研究所，这也是温州首家民办茶叶研究所，科研平台设在茶园一线，打通实验室和田间地头的衔接通道。

依托研究所平台，中国农科院茶叶研究所、浙江大学、南京农业大学等一大批国内茶产业领域顶尖专家陆续走进苍南霞关，专家来到家门口，为当地茶企、茶农开展技术指导与培训。

同时，曾光辉兼任苍南国润茶业有限公司科技副总，他带领团队扎根生产一线反复开展试验评价，筛选适合抹茶加工的苍南本地主栽品种，配套形成苍南抹茶茶园栽培技术方案，为本地抹茶产业化发展提供理论依据和技术参考，让前沿科研成果真正扎根乡土、服务产业。

曾光辉（左一）带领团队成员一起进行试验调查。

闯一条“一园两用”的新路，把产业立起来

传统名优茶市场竞争加剧，产业转型压力显现，针对这一问题，曾光辉结合前期试验成果，提出“一园两用”模式：同一片茶园通过精准的农艺管理差，前期产出高附加值名优茶，春尾及夏秋季等后期生产用于抹茶原料的碾茶，茶园无需大规模改造，土地综合利用率和茶园效益都能得到提升。

曾光辉（左二）组织专家为生产线出谋划策。

依托成熟的技术体系，曾光辉积极牵线引进国内抹茶行业头部企业，合作组建温州御茶村茶业有限公司，建成温州市首家专业抹茶生产企业，投资1000余万元的首条高端抹茶生产线落地霞关镇，一举填补温州及浙南沿海高端抹茶生产的空白。

目前企业已和当地茶农签订2000多亩茶叶保底收购协议，实行订单收购，带动茶农户均年增收5000至8000元。企业计划后续联动泰顺、平阳、永嘉多地，扩大浙南抹茶产业规模。

山海之间，茶香绵延。从建设种质资源圃守护千年茶脉，到成立专业研究所集聚科研力量，再到打造抹茶生产线开辟全新赛道，三年多来，三项“首创”为霞关茶产业串联起科技赋能乡村产业的完整链条。面对未来，曾光辉依旧扎根茶园一线，持续用科技服务茶产业，在浙南乡村书写一片金叶子的共富故事。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 科技特派员曾光辉：山海乡间闯出共富新赛道

作者：彭唯

本文转自：温州新闻网 66wz.com