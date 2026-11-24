温州都市报 2026-11-24 09:56:17

近日，2026年度中国商业联合会科学技术奖评选结果揭晓。温州医科大学附属眼视光医院吴文灿教授团队牵头完成的“视神经鞘内微环境精准调控关键技术开发与转化应用”项目，凭借原创技术突破与广泛临床应用成效，荣获中国商业联合会科学技术奖技术发明奖特等奖。

温州网讯 近日，2026年度中国商业联合会科学技术奖评选结果揭晓。温州医科大学附属眼视光医院吴文灿教授团队牵头完成的“视神经鞘内微环境精准调控关键技术开发与转化应用”项目，凭借原创技术突破与广泛临床应用成效，荣获中国商业联合会科学技术奖技术发明奖特等奖。

中国商业联合会科学技术奖是经国家科技部、国家科学技术奖励工作办公室批准设立的国家级社会科技奖项，旨在表彰在科技创新、技术攻关、成果转化、产业升级中取得突出贡献的团队与个人。

视神经损伤是全球公认的难治性眼科医学难题。长期以来，该领域存在大动物病理模型与人体匹配度低、视神经药物精准递送困难、高端手术设备依赖进口、视功能修复效果有限等技术瓶颈，大量疑难视神经疾病患者难以获得有效救治。

为破解上述痛点，吴文灿教授团队联合北京理工大学及多家医药、医疗装备企业，历经19年医工交叉持续攻关，构建了从基础研究、机制解析、核心技术研发、自主设备创制到临床转化落地的全链条创新体系，系统性攻克制约视神经疾病诊疗发展的三大核心难题。

团队首创山羊、猕猴仿生态外伤性视神经病变大动物模型，研发视神经鞘微量脑脊液采集装备，通过多组学技术系统解析视神经鞘内微环境损伤演变规律，填补基础研究空白；突破靶向给药难题，创新研发超声微囊泡给药技术、智能控释生物微管、炎症靶向核酸适体，实现视神经鞘内精准、可控、高效药物调控；自主研发亚毫米级AR手术导航系统、4K高清眼内镜系统，打破国外长期技术垄断。

依托自研装备与原创技术，团队创新建立4套经鼻微创视神经疾病全新手术术式，大幅降低手术创伤与并发症风险，显著提升视神经损伤患者视功能恢复率，让众多疑难眼病患者重获光明希望。

历经19年深耕，系列成果实现高水平转化。目前，该项目累计获授权发明专利36项，获批国家Ⅰ类新药、多项医疗器械注册证，发表多篇高水平SCI论文，先后斩获日内瓦国际发明展金奖、浙江省科技进步奖一等奖等荣誉。

截至目前，项目核心技术已在全国560家医疗机构推广应用，累计完成临床手术超8.5万例，惠及大量疑难眼病患者。依托先进技术平台，医院建成国家级眼内镜培训基地，规模化培养全国眼科专科人才，持续输出温州标准、温州技术、温州方案。

此次荣获国家级技术发明特等奖，是对吴文灿教授团队长期深耕眼科疑难疾病攻关、坚持医工交叉创新的高度肯定，也是温医大眼视光医院高质量科研创新能力的集中体现。

下一步，温医大眼视光医院将持续聚焦眼科“卡脖子”技术与疑难眼病难题，深化医工、医理、医产交叉融合，完善医教研产协同创新体系，持续产出更多原创性、引领性科研成果，加速前沿技术落地临床、惠及民生，持续提升全国难治性视神经疾病诊疗水平，全力守护国民眼健康。

来 源：温州都市报

原标题： 温医大眼视光吴文灿教授团队获技术发明奖特等奖

记者 陈忠 通讯员 唐琼希

本文转自：温州新闻网 66wz.com