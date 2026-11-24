温度新闻客户端 2026-11-24 09:56:00

11月21日晚，温州九山书会古戏台丝竹声声，周末SHOW“九山超有戏”专场演出拉开帷幕。

温州网讯 11月21日晚，温州九山书会古戏台丝竹声声，周末SHOW“九山超有戏”专场演出拉开帷幕。由温州梦想者艺术工作室学子戴梓辰、蔡妙可、钱梦熙、叶景熙、滕文轩共同带来的鼓词新唱《千年商港数温州》率先登场，赢得掌声阵阵。

温州鼓词是浙南地区最大的曲艺种类、国家级非物质文化遗产，以温州方言说唱，牛筋琴、扁鼓伴奏，素有“唱词婉转、叙事生动”之美誉。此次学生们演绎的《千年商港数温州》，以“新唱”的方式将传统鼓词曲调与千年商港的历史文脉巧妙融合，既保留了原汁原味的非遗韵味，又注入了属于新时代的青春气息。舞台上，学生们唱腔虽显青涩却认真投入，将温州商港的悠悠岁月娓娓唱来。

作为本次演出的重要参演力量，梦想者艺术工作室长期秉持“学在剧场、练在剧场、演在剧场”的教育理念，深耕青少年艺术素养的培育。此次组织学生登台演绎非遗鼓词，并非简单的节目排演，而是一次文化寻根与传承实践。鼓词教学指导全程由鹿城区戏剧家协会常务副主席林佩蓉担任，她致力于让年轻一代走近非遗、了解传统。在排练与演出的过程中，孩子们不仅学习了鼓词的唱腔与表演技巧，更深刻体会到了温州本土文化的独特魅力。

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原标题： 青春鼓词唱响南戏故里 梦想者艺术工作室学子亮相“九山超有戏”

通讯员 郭曲

本文转自：温州新闻网 66wz.com