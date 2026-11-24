青春鼓词唱响南戏故里 梦想者艺术工作室学子亮相“九山超有戏”
温州网讯 11月21日晚，温州九山书会古戏台丝竹声声，周末SHOW“九山超有戏”专场演出拉开帷幕。由温州梦想者艺术工作室学子戴梓辰、蔡妙可、钱梦熙、叶景熙、滕文轩共同带来的鼓词新唱《千年商港数温州》率先登场，赢得掌声阵阵。
温州鼓词是浙南地区最大的曲艺种类、国家级非物质文化遗产，以温州方言说唱，牛筋琴、扁鼓伴奏，素有“唱词婉转、叙事生动”之美誉。此次学生们演绎的《千年商港数温州》，以“新唱”的方式将传统鼓词曲调与千年商港的历史文脉巧妙融合，既保留了原汁原味的非遗韵味，又注入了属于新时代的青春气息。舞台上，学生们唱腔虽显青涩却认真投入，将温州商港的悠悠岁月娓娓唱来。
作为本次演出的重要参演力量，梦想者艺术工作室长期秉持“学在剧场、练在剧场、演在剧场”的教育理念，深耕青少年艺术素养的培育。此次组织学生登台演绎非遗鼓词，并非简单的节目排演，而是一次文化寻根与传承实践。鼓词教学指导全程由鹿城区戏剧家协会常务副主席林佩蓉担任，她致力于让年轻一代走近非遗、了解传统。在排练与演出的过程中，孩子们不仅学习了鼓词的唱腔与表演技巧，更深刻体会到了温州本土文化的独特魅力。
来 源：温度新闻客户端
通讯员 郭曲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州企业“走出去”有了新平台 “政银企关协”对接会发布海量采购需求经济11-23
-
温州展团“圈粉”长三角文博会 达成意向订单超4800万元经济11-23
-
石墨烯产业进入下半场 看温企如何提前“卡位”经济11-23
-
温州绿园社区“无废”案例亮相《联合国气候变化框架公约》第31次缔约方大会社会11-23
-
千年文脉如何沏出“温州好茶”？这场专题交流会给出答案社会11-23
-
535件全球创意作品汇集温州 “世界的温州”外宣标识进入评审阶段社会11-23
-
帮人买高铁票也能代开发票了 铁路电子发票新规12月1日起执行社会11-23
-
跑进斗城烟火里 激活“赛事+”活力 2026温马引发全城消费热社会11-23
-
本周浙BA 苍南队有望夺小组第一科教文体11-23
-
温州本周晴多雨少 周末回暖到22℃社会11-23