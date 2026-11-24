温州都市报 2026-11-24 09:59:00

日常生活中不起眼的绣花针，竟能悄然刺入胸腔潜藏体内。近日，温州医科大学附属第一医院接诊一名高龄患者，一根绣花针暗藏肺内引发气胸，险些危及生命。

温州网讯 日常生活中不起眼的绣花针，竟能悄然刺入胸腔潜藏体内。近日，温州医科大学附属第一医院接诊一名高龄患者，一根绣花针暗藏肺内引发气胸，险些危及生命。

84岁老人因自发性气胸到温医大附一院急诊就诊，说胸闷气喘、左侧后背疼痛，医生发现他背部可见细小扎伤伤口。随后通过CT影像，捕捉到极其可疑的细节：左侧第5-6肋间隙水平，背侧胸壁至胸腔内有一条细状致密影，长径约3.8厘米，头端尖锐，显示肺部有异物。更要命的是位置在左侧胸壁偏脊柱侧，紧挨着降主动脉。这是人体最粗的血管之一，一旦刺破，后果不敢想。

温医大附一院胸外科团队随即开展手术，仅用40分钟，通过3厘米微小切口，避开重要血管，完整取出绣花针，同时完成肺修补、肺大疱切除，清除周围炎性组织。老人说，针什么时候扎入体内毫无察觉，后背疼痛时还做过按摩，按压很可能将针推向更深位置。术后3天，老人顺利出院。

胸外科副主任刘瑜介绍，绣花针刺破胸膜，气体进入胸膜腔压迫肺组织，就会引发气胸，出现胸痛、喘憋、干咳，严重可致呼吸衰竭。尖锐异物留在胸腔，随呼吸反复摩擦，破口反复撕裂，气胸容易反复发作。提醒家中老人，如果出现不明原因胸痛、背痛、呼吸困难，身上存在细小可疑伤口，务必及时拍片排查异物。

医生提醒：胸口扎入异物，千万不要直接拔出，也不要揉搓按压。因为扎进胸口的异物，在局部起到填塞止血的作用，若盲目拔出，可能诱发大出血、二次损伤，加重呼吸困难。绣花针等尖锐物品不要随意放置床上，远离老人和孩童。

来 源：温州都市报

原标题： 3.8厘米长绣花针“藏进”老人肺部

记者 王春霞 通讯员 张伊妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com