瓯海发布 2026-11-24 11:13:52

11月23日，瓯海区委书记刘云峰调研大罗山建设工作，强调要坚持生态优先、绿色发展，用好大罗山得天独厚的山水资源，持续擦亮瓯海生态文旅名片，打造市民喜爱的城市生态休闲目的地和“千年瓯韵·时尚潮城”品牌项目。区委常委、副区长吴雪梅参加调研。

11月23日，瓯海区委书记刘云峰调研大罗山建设工作，强调要坚持生态优先、绿色发展，用好大罗山得天独厚的山水资源，持续擦亮瓯海生态文旅名片，打造市民喜爱的城市生态休闲目的地和“千年瓯韵·时尚潮城”品牌项目。区委常委、副区长吴雪梅参加调研。

位于大罗山中西部的茶山街道罗胜村石竹自然村，拥有龙脊、天池、卧龙潭等景点。其中，龙脊古道在石竹自然村境内全长约6公里，是大罗山国家登山健身步道的重要组成部分。今年4月，罗胜村石竹至洪岩游步道连接项目启动实施，对总长约650米的核心道路开展改造提升，进一步优化龙脊登山线路，为村民和游客提供更加舒适自然的登山体验。来到罗胜村石竹自然村，刘云峰一行沿游步道实地查看龙脊沿线项目建设、环境整治等情况，详细了解步道运维、景观提升、配套设施完善及文旅资源开发等相关工作，现场协调解决推进过程中遇到的难点问题。

刘云峰强调，要深挖龙脊、香山寺、天池等文旅资源潜力，串联山水节点打造精品游览线路，统筹推进龙脊古道保护与开发，持续优化休闲业态、停车补给等配套设施，提升游客游览体验，把生态资源优势更好转化为文旅产业发展优势。要严守生态保护底线，坚持保护优先、合理利用，妥善处理生态涵养、资源保护与文旅开发之间的关系，守护好大罗山的自然本色。要拓宽共同富裕实现路径，依托文旅项目培育乡村新业态、新岗位，带动村民就业增收，让文旅发展成果为乡村振兴注入强劲动能。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰专题调研大罗山建设工作

记者：罗琛琛 陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com