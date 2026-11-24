入选省级乡村振兴试点！怀溪番鸭向全产业链延伸
温州网讯 近日，平阳县怀溪镇番鸭产业入选浙江省2027年度乡村振兴综合试点项目名单。与此同时，占地2500平方米的番鸭预制菜加工厂主体建设也已基本完工。怀溪番鸭产业由此加速从农家副业、街边美味向种养、加工、文旅全链条延伸，为村民增收和集体经济提质注入新动力。
据介绍，怀溪番鸭省级乡村振兴试点项目包含番鸭预制菜加工厂、数字化番鸭养殖园、辅料加工基地、文创共富工坊、番鸭元素节点等五大子工程，将布局标准化鸭舍、预制菜生产线、冷链仓储及生姜、金线莲种植基地，并开发药膳产品。
怀溪镇一位负责人表示，项目将着力破解产业链短、精深加工不足、附加值不高等难题，同时做好“一只鸭+”融合文章，依托美食IP推出“怀溪一日游”等“生态观光+产业体验”线路，带动餐饮、民宿、乡村零售等业态升温，并吸纳低收入农户就近就业，持续释放租金、产销、文旅等方面的收益，打造强村富民的共富产业支点。
据悉，怀溪水土适宜番鸭饲养，百余年来形成农闲养鸭、岁末烹鸭的民俗，烧制技艺代代相传。上世纪90年代起，当地番鸭农家小馆逐步发展起来。2010年“怀溪番鸭”注册成为国家地理标志商标；2014年怀溪番鸭烧制技艺列入温州市第八批非物质文化遗产名录；怀溪番鸭已成为“平阳五个鲜”核心公共品牌之一。目前，全镇已开设番鸭专营店10家，去年番鸭消费量超15万只，产业营业额突破2000万元。
在垟底村新垟路，番鸭卡通招牌随处可见，农家乐一字排开，形成“番鸭一条街”。经营户吴大姐坚持传统柴火烧制，配以当地红曲酒，严控火候和食材品质。“每天都有客人预订，白露、中秋、春节等时节根本忙不过来。”她说，随着“怀溪番鸭”名声渐响，温州及福建等地游客慕名而来。她希望乡村振兴试点项目能让怀溪番鸭“飞”得更远。
来 源：温州日报
记者 黄伟 平阳融媒记者 赵哲璐
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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