瓯海发布 2026-11-24 11:13:52

11月23日，瓯海区委书记刘云峰率队深入村社、企业等基层一线宣讲党的二十届五中全会精神并调研。

11月23日，瓯海区委书记刘云峰率队深入村社、企业等基层一线宣讲党的二十届五中全会精神并调研。他强调，要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，深学细悟笃行习近平党建思想，把学习成果转化为推动瓯海高质量发展的强大动力，以高质量党建引领经济发展提质、项目攻坚提速、民生共富提优。区委常委、组织部部长董敢参加活动。

在郭溪街道曹埭村、景山街道繁荣社区，刘云峰一行实地查看基层阵地建设，详细了解基层党建、基层治理、村集体经济培育、民生服务等情况，面向基层党员干部群众宣讲党的二十届五中全会精神。曹埭村依托工业园区优势做强集体经济，第三产业发展势头好；繁荣社区养老服务中心里老人们聚在一起吹拉弹唱、自娱自乐，退休老干部、老医生发挥余热用所长服务邻里……看到一处处温馨祥和的场景，刘云峰为基层党组织立足自身优势抓好党建、办好民生实事的做法点赞。

刘云峰指出，党的二十届五中全会是在中国共产党成立 105 周年重要节点、中华民族伟大复兴关键时期举行的一次十分重要的会议。大家要深刻把握全会精神的丰富内涵和实践要求，结合工作实际学思践悟、细照笃行，推动党中央决策部署在瓯海落地生根、见行见效。他强调，要持续强化党组织政治功能和组织功能，站稳人民立场，紧扣群众需求做实为民服务。要立足村社资源禀赋与特色优势，把党建工作与发展壮大村集体经济、产业招商、项目落地紧密结合，推动资源优势转化为发展优势。要持续推进村社规范化建设，建强基层战斗堡垒，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。

温州美瑞克液压科技有限公司、华联机械集团有限公司车间内，自动化生产线有序运转，智能设备精准作业，数智化转型成效逐步显现。刘云峰一行参观企业展厅、深入生产车间，认真观摩生产流程，详细了解党建引领技术攻坚、培育发展新质生产力等情况。刘云峰勉励企业坚持创新驱动，持续深耕技术研发，不断增强核心竞争力。要更好发挥企业党建红色赋能作用和龙头企业辐射带动作用，助力区域产业提质升级。要持续深化 “两个健康” 集成改革，构建亲清政商关系，精准做好企业服务保障。

刘云峰强调，学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。全区上下要深入学习贯彻习近平党建思想，坚持用党的创新理论凝心铸魂。要在融会贯通上见行见效，牢固树立和践行正确政绩观，推动党员干部在产业招商、项目攻坚、基层治理一线赛马比拼、实干争先。要把全面从严治党要求贯穿各领域全过程，推动清廉瓯海建设走深走实，以高质量党建引领保障瓯海经济社会高质量发展。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰宣讲党的二十届五中全会精神并调研

记者：黄冰娥 徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com