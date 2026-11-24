新华网 2026-11-24 10:35:47

社保基金是百姓的“养老钱”“保命钱”，事关群众切身利益和社会稳定大局。为更好维护社保基金安全，人力资源社会保障部11月23日发布《社会保险基金监督条例（征求意见稿）》，从即日起至12月23日，向社会公开征求意见。

社保基金是百姓的“养老钱”“保命钱”，事关群众切身利益和社会稳定大局。为更好维护社保基金安全，人力资源社会保障部11月23日发布《社会保险基金监督条例（征求意见稿）》，从即日起至12月23日，向社会公开征求意见。

近年来，随着社会保险统筹层次提高、社会保险制度改革加快推进，欺诈骗保方式手段不断翻新，社保基金安全面临新挑战。起草征求意见稿，正是要通过构建完备的社保基金监督体系，以更大力度打击违法违规行为，织密社保基金安全防护网。

监督什么——

根据征求意见稿的适用范围，基金种类上，包括基本养老保险、工伤保险、失业保险基金；环节上，包括基金的支付、管理、投资运营。

对基本医疗保险（含生育保险）基金、长期护理保险基金的监督，以及对社会保险费征缴情况的监督，不属于征求意见稿的适用范围，而是依照有关法律、法规执行。

谁来监督——

接受人大监督。根据征求意见稿，县级以上人民政府要依法向本级人民代表大会常务委员会报告社保基金有关情况。

强化行政监督。征求意见稿对人社行政部门、财政部门、审计机关的监督职责作出明确，同时建立部门间沟通协调、案件移送等机制。

“征求意见稿压实相关部门监督责任，围绕联合检查、协助核查、程序规范、自我约束4个层面搭起协作框架，推动监督资源整合、监督信息互通、执法行动联动，有利于形成社保基金监督合力。”中国劳动和社会保障科学研究院副研究员李常印说。

鼓励社会监督。征求意见稿明确，任何组织和个人有权对侵害社会保险基金的违法违规行为进行举报。对查证属实的举报，按照有关规定给予举报人奖励。

怎样监督——

征求意见稿规范社会保险基金专款专用以及基金支付、基金管理、基金保值增值、健全风险防控机制等要求，并对社会保险服务机构、单位和个人遵守社会保险法律法规等作出规定。

业内人士认为，相关规定有利于推动社保基金管理风险防控从事后处置向事前预防、事中管控转变，保障基金长期稳定运行，提升抗风险韧性。

“征求意见稿为社保基金管理使用划定了不可逾越的行为红线。”中国政法大学商学院教授胡继晔说，针对骗取基金支出或待遇、组织骗保、经办管理失职、服务机构违规等行为，征求意见稿分别设定法律责任，规定基金损失依法追回，并与治安管理处罚、刑事追责相衔接，形成法律威慑，有助于减少跑冒滴漏造成的基金损失。

其中，征求意见稿依据社会保险法，对欺诈骗保情形作出细化规定，列明伪造、变造证明材料，冒用他人身份或证件，隐瞒丧失待遇领取条件等情形，并对组织骗保的违法行为设置专门罚则。

“欺诈骗保侵蚀的是全体参保人员共同积累的保障资源，损害的是依法缴费、依法领取待遇的公平秩序。征求意见稿对这类行为依法严惩，既维护基金财产，也保护诚信参保群众正当利益。”北京大学法学院教授叶静漪说。

征求意见稿还在既有制度基础上，进一步明确基金损失发生后的追回义务、资金归集和赔偿责任。叶静漪认为，相关规定将违法惩戒与损失修复相结合，使责任追究切实维护参保人员的共同利益。

“监督越到位，权益越有保障。”胡继晔说，征求意见稿的落脚点，正是让社保基金来源清楚、去向明白，让待遇按时足额发放。随着监督效能持续释放，未来条例将为社会保险制度公平、安全、可持续运行提供更为坚实的法治保障。

来 源：新华网

原标题： 新华鲜报丨守护“养老钱”“保命钱” 社保基金新规征求意见

记者 张晓洁、邹雨沁

本文转自：温州新闻网 66wz.com