龙湾发布 2026-11-24 11:13:53

11月20日，温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，示范带动全区上下层层跟进、步步深化，进一步把全面从严治党引向深入。

11月20日，温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行专题学习会，深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，示范带动全区上下层层跟进、步步深化，进一步把全面从严治党引向深入。

龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨主持会议并讲话。区领导陈久喜、吴昌亮、邵建寨等出席会议，中心组成员作交流发言。

夏禹桨指出，要原原本本学，反复研读、深学细悟，准确把握以习近平党建思想为指导形成的《决定》，深刻理解民主集中制、领导干部履职和决策要求等重要内容，更加全面、深刻、准确地领会和把握全会精神。要结合实际学，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，推动全会精神内化于心、外化于行，切实以党的最新理论成果指引各项工作开展。要带头示范学，各级党员领导干部要发挥“头雁效应”，以上率下抓好自身学习，带领本单位、本系统全员覆盖学，持续掀起学习热潮。要聚焦落实学，把学习成效转化为干事创业的实际动力，以温州湾新区、龙湾区高质量发展的实绩，检验党建工作质效。

夏禹桨强调，全区上下要把贯彻全会精神转化到抓好当前重点工作上来。要坚决守牢平安底线。平安无小事，岁末年初各类风险隐患交织叠加，要时刻绷紧安全稳定这根弦，抓实抓细安全生产、消防安全、社会治理、网络舆情等各领域工作，全面开展风险隐患排查化解，以确定性工作应对不确定性风险，坚决守住平安稳定底线。要系统谋划明年工作，立足现有发展基础，既要巩固现有成绩、保住发展态势和排位，又要谋划创造新的亮点，明确项目支撑和资源匹配，做到心中有底、手中有招。

夏禹桨要求，要持之以恒推进全面从严治党，严格落实党风廉政建设各项要求。领导干部要加强自身建设，管好自己、带好队伍，抓早抓小、防微杜渐。要紧盯岁末年初关键节点，警惕各类廉政风险，筑牢拒腐防变坚实防线。

来 源：龙湾发布

原标题： 温州湾新区党工委、龙湾区委理论学习中心组举行学习贯彻党的二十届五中全会精神专题学习会

记者：余平 李盛亮 桂寅

本文转自：温州新闻网 66wz.com