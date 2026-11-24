新华网 2026-11-24 10:46:02

据朝中社24日报道，朝鲜劳动党中央委员会部长金与正当天发表谈话，谴责瑞士把朝鲜一个夏令营列入制裁名单，建议朝鲜外务省全面审议责令瑞士驻平壤外交办事处在数日内撤离的问题。

据朝中社24日报道，朝鲜劳动党中央委员会部长金与正当天发表谈话，谴责瑞士把朝鲜一个夏令营列入制裁名单，建议朝鲜外务省全面审议责令瑞士驻平壤外交办事处在数日内撤离的问题。

金与正说，瑞士当局在讨论同朝鲜发展关系时，主动来平壤承诺展开对话与合作，但回国后没过几天就制裁朝鲜松涛园国际少年团夏令营。“我对他们令人吃惊的卑鄙行径予以强烈谴责。”

金与正表示，在瑞士不尊重朝鲜主权及其公民合法权利的立场已明确的情况下，以改善关系为由在平壤设立的瑞士外交办事处也自然失去了存在名分。有必要全面重新考虑与瑞士的关系，建议朝鲜外务省全面审议责令瑞士驻平壤外交办事处在数日内撤离的问题，并采取相关措施。

来 源：新华网

原标题： 朝鲜考虑关闭瑞士驻平壤外交办事处

记者 王天僚

本文转自：温州新闻网 66wz.com