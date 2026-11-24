新华网 2026-11-24 10:46:02

萨那消息：也门政府官员23日说，也门南部拉赫季省一条主要公路当天发生针对民用车辆的炮击事件，造成至少6人死亡、数十人受伤。

萨那消息：也门政府官员23日说，也门南部拉赫季省一条主要公路当天发生针对民用车辆的炮击事件，造成至少6人死亡、数十人受伤。

一名当地政府官员告诉新华社记者，炮击发生在拉赫季省迈盖提拉区的一条公路上，造成4辆民用车辆被毁，另有车辆受损。

拉赫季省当地政府发表声明说，胡塞武装当天炮击了迈盖提拉区一公路上的多辆货运卡车和客运巴士，造成旅客死伤。声明谴责此次袭击针对平民，构成“战争罪”。

另据胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚当天通过该组织控制的马西拉电视台发表声明说，沙特阿拉伯战机当天中午对迈盖提拉区的多辆客运巴士和货运车辆实施了8次空袭。他警告称，此次袭击将受到“惩罚”。

迈盖提拉区位于也门政府军与胡塞武装的军事接触地带。

来 源：新华网

原标题： 也门民用车辆遭炮击致6死数十伤

记者 尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com