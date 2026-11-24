欧委会第22轮对俄制裁 扩大金融能源体育领域限制
欧盟委员会主席冯德莱恩23日在法国斯特拉斯堡宣布，欧盟委员会提出第22轮对俄罗斯制裁方案，在金融、能源和体育等领域扩大限制措施。
冯德莱恩当天发表声明说，欧委会拟将约60家俄罗斯银行移出环球银行间金融通信协会(SWIFT)系统，并加强对加密货币平台和支付网络的限制。她表示，欧委会还将协助俄方规避制裁的第三国纳入打击范围，已成立加密货币制裁工作组，协助落实相关措施。
能源方面，欧委会拟扩大能源服务禁令，禁止欧洲企业协助俄罗斯建设、运营或维修能源基础设施，尤其是炼油厂。欧委会首次将电力服务纳入禁令范围，还将70余艘船只列入所谓俄罗斯“影子舰队”制裁名单，并对所有在俄投保的油轮实施禁令。
体育和文化方面，欧委会拟禁止在欧盟境内举办的体育赛事中出现包括俄罗斯国旗在内的俄官方标志，限制俄罗斯赞助商向设在欧洲的体育和文化协会提供资金，限制俄罗斯公民在设在欧洲的体育联合会治理机构任职。
欧委会还提议禁止曾在俄罗斯参战的人员入境欧盟，并禁止欧洲公民在俄境内企业的治理机构继续任职。
冯德莱恩表示，新一轮制裁旨在继续向俄方施压，促其结束在乌克兰的军事行动。
来 源：新华网
记者 张兆卿 张馨文
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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