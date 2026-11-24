洞头发布 2026-11-24 11:13:53

11月20日，洞头区委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神和市委常委会（扩大）会议精神，研究部署我区贯彻落实工作。洞头区委书记何莉平主持会议并讲话，洞头区领导赵豪、刘素婷、林铁、方烨等出席会议。

11月20日，洞头区委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神和市委常委会（扩大）会议精神，研究部署我区贯彻落实工作。洞头区委书记何莉平主持会议并讲话，洞头区领导赵豪、刘素婷、林铁、方烨等出席会议。

会议指出，省委十五届十次全会以学习贯彻党的二十届五中全会精神为主线，以习近平党建思想为根本遵循，对持之以恒推进全面从严治党、加快打造新时代党建高地和清廉建设高地作出系统部署。我们要一体学习领会、贯彻落实党的二十届五中全会精神和省委十五届十次全会部署，深刻把握“持之以恒推进全面从严治党”的战略考量，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，以高质量党建引领高质量发展，把党的政治优势、组织优势、制度优势转化为发展优势和治理效能。

会议强调，要学懂弄通做实党的二十届五中全会和省委全会精神，推动习近平总书记对洞头殷殷嘱托落地落实。要展现海上花园新面貌，把殷殷嘱托转化为群众可感可及的幸福成色。抢抓交通发展机遇，打响“海上花园·自在洞头”文旅IP，把洞头打造成为独特的海岛旅游目的地，建设居民为之自豪、游客为之倾心、青年为之向往的幸福家园。要聚力海洋经济新发展，把海岛缩差奔富的薄弱点转化为新增长点。以风电母港建设为核心，推动海上风电产业聚链成势、做大增量，打响“海上风电看浙江”品牌。同时，依托大小门临港化工园区等空间，抢占新材料产业发展赛道，加快推动洞头实现跨越式发展。要深化海霞精神新实践，把红色资源转化为争当排头兵的精神动力。把弘扬海霞精神融入党员党性淬炼，营造“人人是海霞、时时做海霞、处处有海霞”的浓厚争先氛围，推动党员干部知科技、懂产业、能攻坚、守底线。

会议强调，要全面贯彻习近平党建思想，在浙江加快打造新时代党建高地和清廉建设高地中贡献更多洞头力量。要在强化政治引领上聚焦发力。对标“争当凝心铸魂排头兵”，健全习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，把学习贯彻习近平总书记对洞头的殷殷嘱托，与总书记对浙江“4+1”重要要求以及省、市工作部署贯通起来，推动对党忠诚教育常态化、制度化、实效化。要在护航发展大局上聚焦发力。对标“争当护航大局排头兵”，提速省“千项万亿”、市“百项千亿”项目，谋深抓实“六张网”规划建设，坚持以跨岛统筹推进基本公共服务一体化，构建源头防控、协同处置的风险防范体系，把党建成效充分体现在服务保障中心大局的全过程、各方面。要在锻造过硬队伍上聚焦发力。对标“争当干事创业排头兵”，强化实干实绩论英雄导向，牢固树立和践行正确政绩观，全方位提升干事创业本领，激励干部创造更多“变不可能为可能”的发展实绩。要在建设清廉洞头上聚焦发力。对标“争当亲清有为排头兵”，压实管党治党责任，深化作风建设，一体推进“三不腐”，构建亲清统一的新型政商关系，让清正廉洁、干净干事在海岛蔚然成风。

来 源：洞头发布

原标题： 区委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者：叶青青 苏煜晗

本文转自：温州新闻网 66wz.com