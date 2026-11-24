乐清发布 2026-11-24 11:13:00

11月20日，乐清市委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神，研究部署该市贯彻落实意见。

11月20日，乐清市委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届十次全会精神，研究部署该市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议，乐清市委副书记、市长胡立左传达省委全会精神，乐清市领导潘云夫、陈向东等参加。

会议指出省委全会认真学习贯彻党的二十届五中全会精神，紧密结合浙江实际，就持之以恒推进全面从严治党、加快打造新时代党建高地和清廉建设高地作出全面部署，具有极强的政治性、思想性和指导性。要准确把握全会对党的二十届五中全会的学习贯彻要求，更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；准确把握我省全面从严治党取得的重大成绩，时刻保持永远在路上的坚韧和执着；准确把握“四个排头兵”目标要求，进一步增强加快打造新时代党建高地和清廉建设高地的思想自觉、行动自觉；准确把握全会作出的工作部署安排，以大抓落实的姿态推动各项任务落地见效。

会议强调要坚持对标对表、践行转化，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域标杆。聚焦凝心铸魂，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，强化对党忠诚教育，引导广大党员干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，淬炼绝对忠诚的政治品格；聚焦护航大局，坚持把党的领导贯穿经济社会发展全过程，围绕加速融温发展、做强“三大支撑”、实施“九大行动”等重点任务，充分激发各方面积极性主动性创造性，厚植党建引领的强大效能；聚焦干事创业，落实新时代好干部标准，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，全面提升干部推动现代化建设、应对复杂局面、服务人民群众的能力水平，锻造堪当重任的铁军队伍；聚焦亲清有为，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，构建亲清政商关系，涵养风清气正的政治生态。

会议强调要坚持学用结合、狠抓落实，确保交出高质量发展和高水平安全良性互动的高分答卷。要在稳进提质上勇争先、挑大梁，紧盯工业经济、项目投资、消费提振、外贸出口、服务业扩能提质等重点领域，对照年度目标全力冲刺攻坚，精心谋划好明年发展思路和目标任务，推动各项工作争先进、创一流。要在对标落实上走前列、作示范，发挥创新对各领域的支点撬动和引领赋能作用，依托乐清湾港区加快推进高水平对外开放，持续推进城乡一体融合高质量发展，加快推进高水平文化强市建设，不断厚植发展新优势。要在惠民安民上办实事、守底线，聚焦群众急难愁盼，高标准持续推进基本公共服务一体化，刚性落实“3030”隐患闭环管控、“护安强城”夜访夜查等机制，迭代优化“141”基层治理体系，确保社会大局持续和谐稳定。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者 蔡甜甜/文

本文转自：温州新闻网 66wz.com