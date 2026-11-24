新华网 2026-11-24 10:45:52

第二艘全新国产大型邮轮“爱达·花城号”23日顺利驶抵香港启德邮轮码头，并在邮轮上举办香港首访欢迎仪式。

第二艘全新国产大型邮轮“爱达·花城号”23日顺利驶抵香港启德邮轮码头，并在邮轮上举办香港首访欢迎仪式。

这是11月23日在香港启德邮轮码头拍摄的第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”。新华社发（王申摄）

“爱达·花城号”于11月22日从广州正式启航，开启6天5晚前往香港、越南顺化的首航旅程。作为中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”的姊妹船，“爱达·花城号”吨位更大、外形更修长。船体全长341米，总吨位14.19万吨，有2130间舱房，满载可容纳5232名旅客。

仪式现场，香港特区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩表示，欢迎“爱达·花城号”在香港开展母港营运，利用香港“背靠祖国、联通世界”的独特优势，以及完善的国际航空和连接内地的高铁网络，发展“飞航邮轮”及“铁路邮轮”行程，让旅客开展别具特色的国产邮轮之旅。

中国旅游集团旗下爱达邮轮负责“爱达·花城号”运营。中国旅游集团董事长石岱表示，集团积极实践香港“无处不旅游”理念，助力香港作为亚洲国际邮轮枢纽和世界级首选旅游目的地建设。“爱达·花城号”是中国人自主设计、自主建造、自主运营的大型邮轮，满载中国故事、彰显香港魅力，在蔚蓝航程中为旅游强国、制造强国、海洋强国建设作出更大贡献。

香港特区立法会议员姚柏良表示，“爱达·花城号”采用香港、广州双母港创新营运模式，将有力提振香港作为亚洲国际邮轮枢纽的发展信心，带动粤港澳大湾区游轮消费潜力释放，推动区内港口协同共赢发展。

据悉，“爱达·花城号”将推出香港跨年过夜航次，让旅客在香港维多利亚港的璀璨灯火中迎接新年。2027年，“爱达·花城号”计划以香港为母港运营近20个邮轮航次，为旅客带来“邮轮即是目的地”的海上度假体验。

11月23日，嘉宾在邮轮上庆祝“爱达·花城号”首航抵港。新华社发（王申摄）

来 源：新华网

原标题： 第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”首航抵港

记者 谢妞

本文转自：温州新闻网 66wz.com