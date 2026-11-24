乐清发布 2026-11-24 11:13:54

11月23日，四川省阿坝藏族羌族自治州理县党政代表团来乐对接深化对口支援工作。

11月23日，四川省阿坝藏族羌族自治州理县党政代表团来乐对接深化对口支援工作。在当天上午召开的乐清市•理县对口支援工作联席会议上，乐清市委书记戴旭强等乐清市领导与理县县委书记向秋杰一行座谈交流，共叙“乐理一家亲”深厚情谊，共商深化协作新愿景，携手推动两地高质量发展。

今年是乐清与理县对口交流的第6年。两地交流以来，联系日益紧密、情谊愈加深厚，两地协作迈上了新台阶。今年，共安排东西部协作和对口支援项目25个、落实资金4900万元，乐清学校、医院、企业及社会组织等积极参与结对，有力推动两地交往交流交融，不断拓展对口合作的广度与深度。

戴旭强代表乐清市委、市政府对理县党政代表团的到来表示欢迎。他说，乐清是一座历史悠久、风光秀丽的城市，也是一座工业发达、活力迸发的城市。当前乐清正锚定融温发展主路径，做强工业经济、港口经济、文旅经济“三大支撑”，实施要素保障破难攻坚行动等“九大行动”，加快打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心。乐清始终高度重视与理县的对口合作，希望两地持续深化产业协作，把乐清“土特产富”全产业链发展、雁荡山文旅发展等经验与理县资源禀赋紧密结合，共同开发市场前景好、带动能力强的合作项目，让“造血”更有力；持续深化民生帮扶，深入推进“组团式”教育、医疗支援，加大人才选派力度，利用激励机制引导乐企赴理县招聘员工，让更多理县群众实现稳定就业、增收致富，让“温度”更可感；持续深化交流互访，健全常态化互访机制，选优配强援派挂职干部和专技人才，推动两地部门、企业、社会组织多层次多领域交流往来，让“纽带”更紧密。

向秋杰代表理县县委、县政府向乐清市委、市政府及社会各界长期以来的倾力支持和无私帮助表示感谢。她说，多年来的对口合作，两地结下了山海情谊，留下了发展基础，资金项目补上了短板，产业协作蓄起了动能，民生实事温暖了人心，人才交流增强了本领，交往交融凝聚了共识。希望两地突出产业共兴、人才共育、民生共惠、机制共建，持续深化产业链合作，扩大“组团式”帮扶规模，建立常态化双向挂职和订单培训机制，协同推进生态产品价值转化和文旅融合，助力理县对接融入州级东西部协作各项行动，推动协作从单向帮扶转向双向赋能、从项目合作转向战略协同、从阶段性帮扶转向长期性共赢，共同书写对口支援、协作共富的崭新篇章。

会上，乐清市异地商会联合会、乐清市慈善总会北白象镇办事处、刘奶奶慈善工作室与理县卫生健康局签订理县群众髋膝关节置换手术项目对口帮扶合作协议。

乐清市领导林益正、陈微燕，理县领导卓赛龙、曾熠等参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 理县党政代表团来乐对接深化对口支援工作

记者 张孟涛/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com