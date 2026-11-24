瑞安发布 2026-11-24 11:13:54

11月20日，瑞安市委常委会（扩大）会议召开 ，第一时间传达学习省委十五届十次全体会议精神和温州市委常委会(扩大)会议精神，研究部署该市贯彻落实意见。

11月20日，瑞安市委常委会（扩大）会议召开 ，第一时间传达学习省委十五届十次全体会议精神和温州市委常委会(扩大)会议精神，研究部署该市贯彻落实意见。

瑞安市委书记李剑锋主持会议。

会议指出，省委十五届十次全会是在全国上下深入学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神之际召开的一次重要会议。全会审议通过的省委《决定》，是指导持之以恒推进全面从严治党的纲领性文件。我们要准确把握省委全会鲜明的政治内涵、深远的战略考量和丰富的实践要求，一体抓好党的二十届五中全会和省委十五届十次全会精神学习贯彻，迅速兴起学习热潮，推动党的二十届五中全会和省委全会精神入脑入心、见言见行，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，不断提升全面从严治党整体效能，确保省委决策部署在瑞安落地生根、开花结果。

会议强调，要全面对标对表，抓好贯彻落实。要全面开展好“五学五讲五担当”行动，锤炼绝对忠诚的政治本色。要大力弘扬“六干”作风，让“四个常怀”成为干部最鲜明特质，锻造能为善为的干部队伍。要发挥党委总揽全局、协调各方作用，统筹抓好各领域党建工作，切实将党的基层组织打造成为坚强战斗堡垒。要持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化推进群众身边的不正之风和腐败问题整治工作，巩固风清气正的政治生态。

会议要求，要抓实当前工作，交出高分报表。要全力抓好经济运行调度和推进，冲刺四季度、夺取全年胜。要深入开展好平安瑞安十大攻坚行动，毫不松懈抓好安全生产、社会治安等领域风险隐患治理，确保社会大局和谐稳定。要以群众需求关切为导向，扎实办好各项民生实事，彰显幸福可感的民生温度。要科学谋划明年及未来一个时期的工作思路，及早研究、对接、储备一批重要平台、重大举措和重点项目，推动各项工作启新程、争先进、创一流。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委常委会（扩大）会议传达学习贯彻省委十五届十次全会精神

记者：陈豫州/文

本文转自：温州新闻网 66wz.com